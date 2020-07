Dirigente de Antorcha Campesina en Zacatlán se pronuncia contra propuesta de reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales

Hipólito Contreras

El dirigente de Antorcha Campesina en Zacatlán, Silvestre Soto Cortés, dijo no estar de acuerdo con la iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla, que presentó el diputado local de Morena Gabriel Biestro Medinilla, lo que buscan, dijo, es que no haya coaliciones cuando Morena ganó por la alianza con varios partidos.

Comentó que Morena no está gobernando correctamente y menos ha implementado acciones que ayuden a combatir verdaderamente la epidemia, lo que ha provocado que estén perdiendo popularidad.

Por eso, precisó, la necesidad de Morena de reformar la ley electoral para impedir, entre otras cosas, la alianza entre partidos, porque eso les beneficia.

“Yo no estoy de con el diputado Gabriel Biestro”, expresó.

Don Silvestre Soto criticó que el diputado local, en lugar de ocuparse de los problemas que padecen miles de familias pobres y que exigen un plan de alimentos para sobrevivir durante la contingencia del coronavirus, están más preocupados por ganar las próximas elecciones.

“Quieren tapar el sol con un dedo, viendo que ellos están haciendo el trabajo malo, porque no está bien su trabajo y están perdiendo mucha gente, que ya no está de acuerdo con Morena, por el simple hecho de esta pandemia, que cuando más necesitó la gente de nuestros gobiernos, se hicieron de la vista gorda y no los toman en cuenta. ¿Cómo están los hospitales? mal, tanto que les hace falta insumos; la gente necesita despensas”, expresó.