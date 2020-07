Panel de la UDLAP discute el hoy de la delincuencia organizada

Staff/Rossi

“El ejército tiene 250 mil elementos, la marina cerca de 50 mil, la guardia nacional cerca de 90 mil, más 70 u 80 mil policías de la Ciudad de México. El problema es que la delincuencia organizada es eso, está organizada”, aseguró el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, durante panel interactivo de la serie Escenarios de Seguridad y Violencia 2020.

Interviniendo en primer lugar de dicho panel, el Mtro. Alejandro Hope, analista de seguridad, estableció que los grupos criminales no necesariamente son agentes racionales que persigan los intereses de la organización, son individuos que buscan una multiplicidad de objetivos con motivaciones complejas. Por ejemplo, lo del viernes pudo ser resultado de diversas pugnas al interior, respuestas de tal o cual dirigente o una bravuconada. Sin embargo, el Estado Mexicano debe hacer algo porque tiene el suficiente poder y miles de elementos dentro del ejército, la marina, la guardia nacional y policías para contenerlos. “Si no hubiera respuesta vigorosa del Estado no sería impensable que alguno de esos ataques, que ya están pensados, pudiesen llegar a concretarse. Si no se hace algo para frenar se están dando licencias para otros nuevos atentados”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Mario Arroyo Juárez, coordinador de la Maestría en Administración de la Seguridad de la UDLAP Jenkins Graduate School, estipuló que la delincuencia organizada se siente con la impunidad idónea ante el relajamiento de las instituciones de inseguridad, sea por incapacidad o por voluntad. Así que es ideal que los tres niveles de gobierno fortalezcan sus mecanismos de inteligencia. “De la misma forma, las instituciones de policía deben ser vistas como instrumento para protección de la democracia y sus instituciones, para salvaguardar la integridad de las personas, mejorar su calidad de vida y hacer un anhelo, que es la seguridad ciudadana en una constante”, añadió.

El Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, ratificó lo dicho por el Mtro. Hope, exponiendo que el ejército, la marina y la guardia nacional tiene miles de elementos disponibles, el detalle es que el Estado no tiene la misma organización que la propia delincuencia. Sobre lo dicho por el Dr. Arroyo, se refirió a las estrategias específicamente de la Ciudad de México, argumentando que ciertos rubros se deben mantener y otros cambiar, pero hay un par a fortalecer: el combate a activos financieros delictivos que funcionan para mantenerlos en pie y el aumento a las capacidades de fuerza de una policía nacional. Aunque “la guardia nacional no será la panacea, pero al menos México necesita una policía de corte nacional para proteger a más de 125 millones de mexicanos en un territorio tan amplio y tan complicado”, explicó el coordinador de la Maestría en Gobernanza Global de la UDLAP Jenkins Graduate School.

De esta forma, la Universidad de las Américas Puebla inauguró la serie Escenarios de seguridad y violencia 2020 con el panel interactivo titulado ‘La violencia extrema en la Ciudad de México’, donde expertos en seguridad hablaron sobre delincuencia organizada y la estrategia que siguen las instituciones mexicanas ante eventos criminales actuales en el país. Los siguientes paneles serán próximamente anunciados junto a sus fechas y horarios.