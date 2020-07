Kany García platica sobre el concierto virtual que dará el próximo sábado 11 de julio y de su más reciente álbum “Mesa para dos”

Lo transmitirá desde el Coca Cola Music Hall en Puerto Rico.

Por Mino D’Blanc

La multipremiada cantante y compositora puertorriqueña Kany García regresa al escenario, pero ahora de manera virtual por el confinamiento por la contingencia de la pandemia del COVID-19. Será un concierto en vivo, estrenando su nuevo álbum “Mesa para dos”.

Sus fans de su país natal, así como de México, Estados Unidos toda Latinoamérica y Europa, podrán disfrutar de este concierto a través de la transmisión que Kany realizará el próximo sábado 11 de julio desde las instalaciones del “Coca Cola Music Hall” por medio de Live Pass Play. El horario del concierto varía de acuerdo a cada país: 22:00 horas (Ciudad de México), 21:00 horas (Puerto Rico)- Los boletos “Early Bird” están disponibles a partir del pasado viernes 26 de junio a través de www.livepassplay.com y tienen un costo de USD$7 ($160 mxn, aproximadamente).

Con este show Kany García promete brindar el mejor espectáculo desde su patria, con un repertorio de grandes éxitos, acompañado de una escenografía minimalista con presencia “vintage” que completa una velada única e irrepetible.

La iniciativa del concierto virtual pagado busca darle un “restart” a la industria de entretenimiento y a todos los que trabajan en ella: artistas, técnicos, productores, asistentes de producción, etc. Esto debido a que la pandemia del coronavirus ha sido un golpe duro a nivel mundial y, sin lugar a dudas, la industria musical es de las que más que se ha visto afectada.

Este show será un espectáculo realizado bajo la producción de Move Concerts Puerto Rico. Move Concerts son los responsables en la isla de grandes conciertos como Bruno Mars, Katy Perry, Justin Bieber, Ed Sheeran, Beyoncé, Pedro Capó y Residente entre otros. Move Concerts, es la promotora independiente más importante de Latinoamérica.

“Mesa Para Dos” es una producción musical que cuenta con diez colaboraciones a dueto junto a grandes artistas como Carlos Vives, Camilo, Carlos Rivera, Pedro Capó, Reik, Mon Laferte, Gusttavo Lima, entre otros artistas. Su más reciente sencillo, “Titanic” ft.

Camilo, debutó en el top 20 en YouTube en el fin de semana de lanzamiento.

Kany García ofreció una conferencia de prensa virtual. Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para el desarrollo de nuestro trabajo.

-Sobre el proceso creativo y sobre la relación que entabló con los otros artistas que participaron en su nuevo álbum “Mesa para dos”:

“El proceso creativo fue en casa porque realmente andaba con dos canciones que tenía ya con ellas un ratito y que las hice en febrero y todo lo demás fue acá, estando en el confinamiento, teniendo el tiempo, teniendo el espacio cuando uno nunca no lo tiene. Más que un álbum de colaboraciones, eran esas llamadas de ¿cómo estás?, de ¿cómo la estás pasando? por parte de los colegas, de oye… ¿llegaste a tu casa después de la gira o te tuviste que quedar estancada en alguno de los países? Y para mí fue bien importante esa dinámica de poder de alguna forma de desahogarnos de la cancelación de giras, de todo lo que estamos viviendo, de alguna manera de seguir teniendo conexión con ellos por medio de las canciones. Empezaba a enviarles canciones de lo que iba haciendo y cuando llegué a la cuarta o quinta colaboración fue cuando me comencé a dar cuenta de que estaba armando un álbum sin percatarme y de que estaba naciendo de una manera orgánica. Así es que decidí seguir alzando el teléfono y realmente es un álbum de amigos. De todos los que están ahí tengo historias con cada uno, detrás de cada canción hay un montón de historias preciosas que me hacen pedirles que me grabaran.

-Sobre la importancia de la selección de personas que la acompañan en “Mesa para dos”:

“Habían dos vertientes que yo utilicé para todo, como dos recetas. La primera hice una lista de todas estas personas que tengo sus contactos, que son amigos, que son amigos, con los que iba yo hablando. La primera receta era decir: “yo tengo amigos como Carlos Vives que en innumerables ocasiones he ido a su restaurante en Bogotá (Colombia), nos hemos encontrado en mil escenarios, vivió tiempo de su vida en Puerto Rico, tenemos historia en común; voy hacer una canción muy al estilo Carlos Vives, para que aun cuando él está haciendo su disco, cuando está promoviendo su álbum, no me diga que no”, entonces hago la canción muy al estilo Carlos Vives. Ahora, hay otra receta que era “voy a escribir con libertad, sin pensar en ninguno. Cuando acabe la canción voy a ver si le queda bien a alguno”. Acá hago canciones como “Cobardes”, que digo “esto Carlos Rivera fácilmente lo puede defender” y con Carlos lo mismo, he cenado varias ocasiones, empezamos la carrera juntos, hicimos una gira con Franco De Vita y tuve la dicha de que Carlos no hubiera oído la canción y me dijera “claro, por supuesto, vamos a hacerlo” y le dijo “sí, pero no has escuchado el tema”. Muy gracioso porque creo que cuando dos amigos se quieren no importa el favor que te pidan, uno está ahí. Que te digan “¿mañana puedes verte conmigo?”, no te ha dicho para qué es y tú le dices a tu amigo “claro que te busco, claro que estoy”. Entonces tenía esas dos recetas: la que al que le hacía la canción muy a la medida y la que yo libremente escribía e iba sumándolos a la lista de “Mesa para dos”.

-Lo que presentará en el concierto virtual el próximo sábado 11 de julio:

“Por un lado en estos más de cien días que han pasado (por el confinamiento) yo no he vuelto a ver a mis músicos y es la primera vez que regreso a Puerto Rico a un escenario precioso que de hecho estoy estrenando, porque habrían esté 2020 y no han podido abrir las puertas dadas las circunstancias, entonces vamos a tener una escenografía increíble, vamos a tener luminotécnico, vamos a tener a toda la banda completa y sí, definitivamente que vamos a tener invitados. Y la idea es que de aquí al 11 de julio ir soltando algunos de los nombres de la gente que me va a ir acompañando, muchos de ellos claro que son parte de “Mesa para dos” y que desde su casa, vamos a hacer streaming, ellos cantando allá, yo acá, va a ser la primera vez hagamos un concierto así. La idea es que no solamente se canten canciones de “Mesa para dos”, sino también de lo que ha sido la trayectoria y que la gente desde su casa tenga la posibilidad de estar con sus seres queridos, que den acceso absolutamente a todos. Vamos a hacer una dinámica súper linda; no estoy sola quizás como en mi casa con mi guitarra, sino con todos los integrantes de mi grupo”.

-Sobre el formato musical que presentará en dicho concierto:

“Va a estar toda la gente que ha trabajado conmigo durante estos últimos años y que cuidan absolutamente todos los detalles. De hecho la persona que va a estar ese día como ingeniero de mezcla es la misma persona que ha mezclado mis dos últimos álbumes, entonces en ese sentido creo que va a haber una gran similitud. Por otro lado, los dos discos anteriores a este han sido los músicos que han estado en el estudio para grabarlos son mis mismos músicos, entonces yo creo que va a haber una gran cercanía entre lo que la gente escucha en los discos y lo que van a percibir esa noche y que lo hemos cuidado con todo el cariño.

-La canción con la que más se ve reflejada actualmente:

Sobre los colaboradores de este álbum y de decir qué canción es la preferida para mí, es la primera vez que se me hace bien difícil, porque ya no se trata de una canción. El hecho de hacer un disco de colaboraciones te hace pensar en el artista detrás de la canción y me es difícil como poder ser objetiva y no ver lo de una canción, sino decidir entre una Mon Laferte y un Carlos Rivera, entre Carlos y Reik, entre Reik y Pedro Capó, entre Pedro Capó y Camilo, y así sucesivamente, entre Camilo y Carlos Vives. El hecho de que este disco particularmente sea uno de colaboraciones, y que con cada uno tengo historias detrás de las canciones me es imposible, pero sí diría que es un disco que cuando pasen más años y vengan otros discos me preguntarán “¿a qué disco le tienes un cariño especial?” y probablemente este va a tener un gran cariño especial porque es como mi mayor alegría dentro de un momento caótico y complejo para la industria musical y para el mundo entero”.

-Lo que tienen las canciones de Kany García que han gustado durante tanto tiempo y que se sigue cantando día con día.

“Uno no sabe; yo tengo un montón de artistas a los que sigo y que me encantaría que la gente los siga y digo “qué raro que no haya pasado nada con este o que no haya pasado mucho”, y al revés, hay quienes siguen un montón de gente que yo digo “¿qué le encuentran que yo todavía no le he encontrado la cosa?”. Yo creo que son preguntas que nos hacemos constantemente y para mí mi receta ha sido siempre hacer canciones que vienen de historias que me cuentan y que creo que el hecho de que no son historias inventadas, que tienen nombre, que tienen personas a las que conozco y que las viven y las padecen al igual que me ha pasado a mí. Quizás esa cosa real dentro de las historias hacen que muchos viven y padecen las mismas cosas también y hay un proceso ahí de cómo se han presentado las canciones que puede hacer que funcione. Esas son cosas que uno nunca entiende los por qué y que definitivamente uno agradece a la gente que pasen los años y que pasen los discos y que la gente se siga conectando cada vez más contigo”.

-La canción “Titanic” se estrenó a finales de mayo y ya tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube sin tener video musical:

“Es un regalo para mí “Titanic”, porque yo jamás pensaría que podía hacer una canción por Zoom y la hice realmente con Camilo, es la última canción del disco, la escribimos juntos. Íbamos días antes compartiendonos melodías, yo le cantaba un pedazo, él me respondía con otro y ya nos encontramos con la malicia total de que íbamos a hacer una canción que ya teníamos un pedacito de melodía hecha. Y yo recuerdo que yo no sabía hacía dónde iba, pero yo había cantado (canta)”tú me has dicho que te vas y todavía lo siento…”, era lo único que tenía y de ahí empezamos a armar la canción y a decir “¿qué es lo que tenemos entre manos?”. Y la canción de lo que habla es de esa anticipación, de cómo tantas veces la vida igual que te llega alguien que tú dices “huy, yo como que me estoy enamorando de esta persona”, y también pasa al revés de “huy, yo creo que esta persona se me va a ir pronto”. De eso habla la canción; Camilo me sugirió el tema y me decía “tú sabes la imagen de lo de los viejos estos del “Titanic” de que ella no se va para que acaben juntos hasta el final y mueran juntos” y yo me reía mucho y le decía que no quería ponerle esa letra al final, y él me acabó convenciendo. Y para mí ha sido algo maravilloso que la gente ha conectado con la canción, porque claro, una manera de decir de algo visual, porque todos nos acordamos de esa película, que sabemos lo que queremos todos, de llegar hasta el final con alguien; es la realidad de la gran mayoría de parejas. Me sorprende cantidad de que sea la canción que más views ha logrado sin tener un video; por eso es que la semana que viene le grabamos video por fin Camilo y yo. Hemos hecho una canción, la hemos defendido juntos y todavía no nos hemos robado ni un abrazo; entonces nos vamos a ver por primera vez para hacer el video oficial de una canción que para mí ha sido una gran alegría el poder hacer algo con esta plataforma de Zoom y que hayan pasado tantas cosas con ella ya”.

-En el 2016 Kany García alzó la voz para decir quién era. Hace unos días Pablo Alborán compartió información sobre su preferencia sexual. Para Kany García, ¿qué tan importante o tan necesario es que el artista o la figura pública lo dé a conocer actualmente, cuando la gente sigue ahí y en muchos es un secreto a voces? ¿Cómo lo describe la cantautora puertorriqueña?

“Para mí hay una generación que está creciendo y que va a ascender, que son niños y que son adolescentes y que son universitarios que probablemente no vivan la necesidad de hablar de su orientación o identidad de género, pero tristemente todavía vivimos en una generación donde sí sigue siendo necesario voces y todavía más de figuras públicas, porque la realidad es que las figuras públicas tienen una oportunidad de llegarle a la masa. Si yo te prestara mi Instagram por un día y tú vieras la cantidad de cartas que yo recibo diariamente de cómo personas agradecen que yo ponga fotos, de cómo personas que agradecen que yo haga que cualquier tipo de comentarios porque no pueden, porque no se atreven, porque viven en un espacio caótico familiar donde sufre bullying diariamente y dicen “qué increíble que esta persona puede vivir con libertad y yo no; yo quiero luchar hacia eso”. Yo creo que se vuelven pequeños héroes lo que es toda la clase artística que manifiesta el tema de la orientación sexual. A mí me va a encantar cuando yo tenga 70 años que mi sobrino o que esta nueva generación me digan “¿en serio tú tuviste que hacer una publicación? ¡Pobrecita! ¿Por qué?” y decirle “para que tú pudieras vivir en libertad, para que tú tuvieras el derecho de casarte en cualquier parte que quisieras, para que tú pudieras agarrarte de la mano sin que nadie te estuviera mirando de manera extraña” y por eso creo que aún sigue siendo necesario que se alce la voz.

-Sobre si ha sentido un avance en la diversidad sexual dentro de la música y si ha sentido algún impedimento por su preferencia:

“En mi carácter personal ha sido todo suma, desde que yo compartí mi relación con mi esposa, desde que siempre he hablado a favor de la comunidad LBGTI ha sido impresionante la credibilidad que me ha sumado a mi carrera, pero definitivamente este año en particular he visto una cantidad de aliados. Cuando yo he ido a marchas si hay algo que me fascina es que voy con mis amigos heterosexuales, que saben que vivimos aún en una sociedad muy injusta y me encanta que mis amigos y que mis amigas que no forman parte de las siglas, tengan la misma indignación que yo y quieran salir a marchar. En este año en particular lo hemos visto claro porque nadie puede salir. Lo hemos visto en las manifestaciones de Instagram, Facebook, Twitter y ha sido un desborde total de aliadas y aliados. Y yo creo que la única manera que vamos a lograr dar un paso adelante en cualquier tema de la sociedad es cuando vemos esto, cuando vemos que otras personas que no tienen por qué hacerlo porque no les afecta de una manera directa, indirectamente sí, se quieren unir. Yo creo que ya es raro que alguien no tenga un amigo que no tenga alguna de las siglas; creo que todos tenemos alguien a quien amamos profundamente, por quien salimos a manifestarnos. Entonces eso me da a mí, a pesar de que vivimos en una sociedad muy injusta y muy desequilibrada, la esperanza de que vamos a seguir dando pasos mucho más adelante gracias a todo esto”.