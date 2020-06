Enrique Guzmán rompe toda relación con su nieta Frida Sofía

Quién

Hace un par de meses, ya durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, Frida Sofía volvió a criticar de nueva cuenta a su mamá y de paso a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para el cantante, quien decidió terminar toda relación con su nieta, pues ya no está dispuesto a recibir un ataque más de su parte.

El intérprete de éxitos como Payasito reveló al programa Ventaneando que ya no tiene contacto con Frida Sofía. “No he hablado [con Frida Sofía]. Mi relación con ella está rota”, dijo sin más preámbulo.

De hecho, el actor de Jesucristo Súper Estrella destacó que no es buena idea que Frida busque una reconciliación con su mamá, Alejandra Guzmán , o con la familia, pues, advirtió, ya no está dispuesto a darle otra oportunidad.

“No creo que deba hacerlo en este momento porque ella busca eso, busca el escándalo a través de insultar a su familia. Y los insultos a la familia ya los recibí, ya los recibió su mamá. Ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá [Pablo Moctezuma] o qué sé yo, pero de parte mía ya no le doy un minuto más de publicidad”, dijo contundente.

Según Enrique Guzmán , hay algo mal en su nieta, aunque no supo decir qué es: “Está enferma de algo que no sé qué es”.

En abril de este año, cuando se pensaba que los problemas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán habían terminado o al menos se habían calmado por la pandemia, la joven cantante sorprendió al señalar que los empleados de su mamá la manipulaban.

Este nuevo ataque no le pareció a su abuelo, quien de inmediato se puso de parte de su hija.

‘Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre. Que saque su talento adelante y ya. Nada más, a lo mejor es dinero lo que le están dando. Frida va a cumplir 30, ya tiene bastantes pelos en partes nobles de su cuerpo como para poderse rascar ella sola. Estábamos muy contentos todos hasta que salió la niña a decir sus pend… nuevamente. Es una pend…, la verdad”, dijo Enrique Guzmán a Ventaneando , lo que enfureció a su nieta.

En respuesta, Frida Sofía publicó en redes una foto en la que aparece con su abuelo, sobre la que escribió: “Aquí el señor Guzmán con ‘la pendeja’ de su nieta. Qué linda familia, habló la verdad, no me callo más”.

Un mes después la hija de Alejandra Guzmán lo volvió a insultar: “En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaró que no fue económicamente, sino con la prensa”, reveló a una revista de circulación nacional. ‘Hablar de si yo tengo vello púbico o no, ¿él qué chin… sabe?, ¿qué le pasa?, viejo morboso… no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba’.