Incluir a las mascotas en la rutina laboral ayuda a combatir el estrés, aumenta la productividad y la felicidad

· Trabajar con tu mascota ayuda a fortalecer los vínculos, combate el estrés y la ansiedad

· El día de llevar a tu perro al trabajo fomenta la convivencia e incentiva la adopción

Ciudad de México, a 23 de junio de 2020.- La actual contingencia ha llevado a una reformulación necesaria del día a día, donde muchas industrias tuvieron que adaptarse, reinventarse y encontrar áreas de oportunidad; una de ellas y entre las más importantes fue la implementación del teletrabajo mejor conocido como home office.

“El trabajo en casa ha permitido continuar con la actividad laboral, ya que con muy poca infraestructura y con organización se puede obtener buen rendimiento y productividad, además de diversos beneficios, entre los que destacan aquellos relacionados con compartir más tiempo con nuestras mascotas, los cuales se han dado a conocer en los últimos años como resultado del día de llevar a tu perro al trabajo”, explicó Óscar Herrera Director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

El Día de llevar a tu perro al trabajo se conmemora este 26 de junio y nació como una iniciativa en la que los colaboradores de algunas compañías tienen permitido llevar a su mejor amigo canino a las oficinas, para que sus compañeros lo conozcan y aquellos que no cuenten con uno, se motiven a adoptar uno de los miles de animales de compañía que esperan formar parte de un hogar.

Ante el confinamiento, esta celebración no podrá llevarse a cabo en las oficinas, sin embargo, es necesario tener en cuenta que la convivencia con las mascotas durante las jornadas de trabajo ayuda a reducir los niveles de estrés, como se menciona en el estudio, “Presencia del perro en el trabajo y estrés de los empleados”, realizado por la Universidad de Virginia Commonwealth en Richmond.1

“Se ha demostrado que los empleados que conviven con un perro en sus espacios de trabajo experimentan menos estrés en comparación con aquellos que no lo hacen, lo anterior contribuye a mejorar el clima laboral. La presencia de perros en las oficinas también aumenta la motivación, la interacción y la sensación de felicidad en las personas1”, comentó Adrián Polo Jerez, Coordinador Técnico de MSD Salud Animal en México.

“Interactuar con nuestras mascotas en las áreas de trabajo no solo nos beneficia a nosotros sino a ellos también, ya que pasan menos tiempo solos o sin la compañía de su familia humana, al mismo tiempo que tienen la oportunidad de socializar con otras mascotas”, agregó el especialista.

Pese a que muchas empresas actualmente han considerado participar en actividades pet friendly, es necesario dar a conocer los beneficios de esta práctica, así como, acentuar los requisitos básicos y normas de convivencia e higiene que aseguren el confort y seguridad tanto de las mascotas, como de los colaboradores, logrando así que más empresas se sumen a esta acción.

“En MSD Salud Animal comprometidos con nuestra misión de ‘la ciencia de los animales más sanos’ fomentamos estas acciones de convivencia que generan vínculos más profundos de cariño y complicidad entre las personas y sus mascotas, lo cual resulta benéfico para la salud y bienestar emocional de ambas partes”, declaró Óscar Herrera, director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

En el marco del Día de llevar a tu perro al trabajo, MSD Salud Animal en México comparte algunas recomendaciones para llevar mejor el home office con las mascotas:

Establecer normas claras de convivencia para ambos, como espacios y horarios.

Aprovechar los horarios que utilizabas para transportarte a tu lugar de trabajo, para jugar más tiempo con tu mascota.

Tener un juguete a la mano para evitar que se pueda tragar clips, gomas, bolígrafos o cualquier objeto de tu área de trabajo.

Proteger los cables con canaletas para evitar que perros o gatos los muerdan.

Habilitar un espacio con su cama o cojines cercanos a ti para que pueda dormir a tu lado mientras trabajas.

Utiliza los descansos para adiestrarlo o acariciarlo.

Realiza una sesión de fotos con tu mascota y su aporte a tu teletrabajo y compártela en nuestro portal PetFan.

MSD Salud Animal en México, te recuerda la importancia de visitar al Médico Veterinario al menos dos veces al año para revisiones de rutina y no solo cuando tu mascota enferme y te invita a consultar la página PetFan en la que encontrarás más información y recomendaciones para la sana convivencia con tus mascotas.

