Gobernador Barbosa pide el respaldo de empresarios y alcaldes para contener la pandemia

Unirse sin condiciones al pacto comunitario, les requirió

Jessica Meléndez

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta pidió a los ayuntamientos del estado y a los empresarios unirse al pacto comunitario en el marco de la contingencia sanitaria por coronavirus para ayudar a disminuir la curva de contagios que ha ascendido de los más de 300 casos diarios.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que el pacto debe ser voluntario y aceptado sin establecer condiciones, ya que lo que está en riesgo es la vida y salud de los poblanos.

Indicó que el acuerdo comunitario no consiste en una firma entre grupos empresariales u organizaciones, sino de la voluntad de cada persona en el estado de hacer uso de las medidas de seguridad sanitaria y mantenerse en confinamiento para evitar que continúe en incremento la propagación del virus covid-19.

“El pacto comunitario no es un asunto de acuerdos, no es un asunto de que si la economía formal, lo hace lo va hacer hasta que la economía informal también lo haga, no se trata de eso, estamos en una crisis muy grabe de salud pública donde está en riesgo la salud y la vida de las poblanos y los poblanos”, expresó.