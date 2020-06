Dirigente del PT cuestiona al ayuntamiento de Puebla y a Manuel Bartlett por no apoyar a la gente durante la pandemia

Hipólito Contreras

El Partido del Trabajo no tiene riesgo alguno de que pierda el registro, por el contrario, aspira a convertirse en la tercera o segunda fuerza política del estado, el hecho que intentemos ir solos en la siguiente elección local es porque hay capacidad, seguridad y confianza de que vamos a obtener un buen porcentaje de votación e incluso podemos ganar, afirmó Tomás Tenocelotl Rugerio, integrante del Comité municipal.

Destacó que, si en la pasada elección Morena hubiera ido solo, habría perdido, el Partido del Trabajo le aportó 137 mil votos, el partido Verde 97 mil, sumados son casi 237 mil votos, por eso creemos que podemos ir solos, no a fuerza vamos a ir en alianza, por eso tendremos candidatos propios.

Expuso que en el Congreso municipal de julio se van a trazar esas líneas, “dependemos del congreso estatal y nacional, pero nuestra propuesta es que vayamos solos.

Respecto al gobierno de Morena en el municipio de Puebla, consideró que hay deficiencias porque no se han atendido algunas necesidades que son prioritarias de la sociedad”.

Ayuntamiento, por ejemplo, dijo, no apoya en el recibo de la luz en las familias que han perdido su trabajo en esta contingencia, el recibo le llega con cantidades excesivas, incluso, trabajadores que ganan mejor, como los de la Volkswagen ahora les pagan al 50 por ciento, peor aún están otras que perdieron su trabajo y no tienen ingresos, les ha llegado el recibo más caro de los que venían pagando.

Nosotros, informó, nos hemos integrado en un bloque por ejemplo en Amozoc, Atlixco, Izúcar de Matamoros, en donde las organizaciones han hecho algunos reclamos, nos solidarizamos con las causas justas, pedimos que se difieran los pagos, la gente no tiene liquidez, lo que le interesa a la gente es primero comer.

La CFE, comentó, es una empresa estatal y además, la dirige Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador de Puebla, en campañas prometió apoyos a los ciudadanos, queremos que se solidarice con esa situación, la gente no tiene liquidez, pedimos que se difieran los pagos y que no les corten la luz.