Retrato de mí mismo: inmigrante – refugiado

Fabio Mendoza Obando

Poeta y escritor Nicaragüense

Inmigrantes y refugiados uno somos, cargamos la misma sombra endémica del pasado y nos enfrentamos a las asonancias híbridas de los desafíos. Hemos dejado la Patria, han quedado atrás nuestros hogares llenos de esperanza y con la promesa del regreso a cuestas, llenos de miedo, y como guía nos conduce el instinto de supervivencia. No estoy aquí porque quiero, sino porque hemos estado atrapados por la vorágine de la pobreza, el mal gobierno, las necesidades básicas, las oportunidades que se esfumaron cuya única salida es huir hacia adelante. Hemos sido marcados de antaño por el hambre, la corrupción y las dictaduras.

Se abandona todo, la familia, el terruño y se parte a la conquista. La propia tierra se convierte en el paraíso perdido, el sitio imaginario, en un aura de nostalgia impertinente de desvelo, y acostumbrarme a vivir de manera especial el remanso de soledades encendidas. Llegué a una nueva tierra, que es la que me dará cobija de forma momentánea, y hará un poco de madrastra, me he dejado adoptar como si me estaba esperando.

Y el poema que suena mientras doy inhóspitos pasos al cruzar la frontera. A veces soy la vida, también la muerte: unas veces, espectro del miedo, sombra sigilosa de la noche, doy pasos furtivos en el alba y mis ojos alucinados y súbitos se alzan al horizonte con sed de libertad.

Comparto un poema de mi libro inédito que se titula Huella Perpetuas.

Por siempre

Prodigan y cantan los pasos en la víspera invisible del camino

dejando indómitas huellas descoloridas al pasar

rompiendo la advertencia evocadora de la encendida condena de los candados de la frontera.

Viento avasallador en el desconcierto del furor insano.

La carencia adormece los cuerpos con alma ardorosa

sin pasaporte para viajar.

En la travesía lluviosa de la noche

destella el grito sagrado de lámparas nocturnas.

Surca el sendero de los sueños convulsos

resucitando metáforas olvidadas

donde brota alucinante la luz prófuga de la conquista.

Se esfuma inerte el paso de la libertad ante la mirada apagada de las estrellas

en el esplendor de las heridas de los pies

que migran preludiando la sonrisa de la aurora.

Quiero volver a ver atrás

donde han quedado los ojos bañados de gotas tristes

de rama en rama colgadas en la Patria.

Allá has quedado susurrando ausencias ambulantes

esperando que la libertad levante la antorcha

alumbrando los pálidos rostros en la ladera de la lejanía.

Aquí me tienes envuelto en el tejido de un mismo corazón

escribiendo nuevos versos triunfales

cantando himnos anhelados

en la órbita fugaz de otro altar pretérito

con brillo desconocido uniendo el polen de la guardia con el aroma plural

del sacuanjoche.

De paso en perpetua estadía

de pie en la cumbre viendo distante el verdor de la pradera

a la espera desmedida del glorioso encuentro patrio.

El Norte y el Sur

el Sur y el Norte

es Centro América con olor tropical

miel bicolor en el paladar sediento

agua tricolor del manantial refrescante

dos horizontes vertiendo el mismo color

bebiendo el mismo aire

versos azules desplazados por doquier

en la música de un mismo instrumento.

Palpitar vibrante del deseo de la paz

trinando ecos de hermandad

saciando la sed de ilusiones infinitas

construyendo el templo de vocabularios posibles.

Mi mano y la tuya emergiendo

las mismas fuerzas

escribiendo el prefacio de la misma geografía

ya no habrá una canción próxima al despertar

ya el despertar es una canción perpetua de vida cotidiana

soñando

cobijados por el aire perfumado de la misma atmósfera.

Celebremos

los colores de las mismas banderas

que ufanas ondean en armónica melodía

celebremos

el rompimiento de las ligaduras de las venas enredadas

el entierro de las palabras heridas en los costados

celebremos

las evocaciones liricas de la amistad

el culto a las miradas alegres

la danza de los besos bienaventurados

celebremos

que somos dueños del mismo sueño

de fecundo espíritu fraterno y vigores despiertos.

Y en el follaje verde

de un laurel

saludando al sol crepuscular

se escucha los cantos sonoros del yiguirro y el guardabarranco.

Nicaragua y Costa Rica

Costa Rica y Nicaragua

un mismo canto frente al sol.

El momento es crucial para todos. Si bien es cierto que la frontera divide, separa y demarca límites, también nos une, desafía y abre posibilidades. Al caminar vamos haciendo historia, en las espaldas cargamos el peso de la realidad, conocemos los poros de las fronteras y los desfiladeros del tiempo y nos hace “otros”. Y en la víspera del camino compatriotas, se encienden las luces divinas para el excelso regreso triunfal. Mientras tanto esperemos pacientemente.