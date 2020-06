Pablo Alborán comparte públicamente que es homosexual, con profundo mensaje

Quién

Este miércoles el cantante español, Pablo Alborán, decidió compartir con sus fans, un revelador e íntimo video, a través de su cuenta de Instagram, en el que se reconoce abiertamente como homosexual, en busca de dar pasos hacia su felicidad reconocimiento y sentirse pleno consigo mismo, según sus propias palabras.

‘Estoy aquí para contarles que soy homosexual’, es una de las frases con la que inicia el video, que en cuestión de una hora de haberse publicado ha acumulado casi 200 mil likes y cientos de comentarios reconociendo la libertad y el valor que el intérprete de origen malagueño demuestra con esta acción.

‘Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad y odio, hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso. Soy homosexual y no pasa nada, la vida sigue igual, necesitaba ser un poquito más feliz de lo que ya era, mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual’.

https://www.instagram.com/tv/CBiNdEEo1pz/?utm_source=ig_embed

El intérprete, quien recientemente realizó una colaboración con Camilo Echeverry en el tema “El mismo aire”, compartió que, desde su experiencia personal, nunca ha sentido la discriminación en carne propia, ni con su familia, ni en el plano profesional, pero en su video de 3:30 minutos de duración, reconoce que lamenta que no para todas las personas exista esta garantía.

En mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien yo quiera, en mi disquera igual, jamás me he sentido odiado o discriminado, ni que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, así que espero que este mensaje le haga el camino más fácil, pero eso sobre todo, lo hago para mí’, dijo el cantante de 31 años.

Quiero sentirme igual de libre que en mis canciones, quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacerlo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público. Quiero darles las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dan. A vivir, que la vida se va’, concluye el mensaje de Alborán.