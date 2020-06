No correr hacía el peligro; caminar rumbo una nueva vida

Jesús Contreras Flores

La Organización Mundial de la Salud –OMS-, recientemente alertó sobre la desafiante situación que enfrenta México, que está entre los 15 países con más contagios de Covid-19. Además, Mike Ryan, director ejecutivo del organismo para Emergencias Sanitarias, pidió a los jefes de estado de Latinoamérica dar “mensajes coherentes” en la lucha contra la pandemia. Mike Ryan, señaló durante una conferencia de prensa virtual que la situación en México es “claramente difícil, es desafiante” y apuntó que la ciudadanía a veces recibe consejos contradictorios de sus gobiernos, haciendo referencia a las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien está animando en discursos públicos a la ciudadanía a comenzar a salir de los confinamientos, pese a que prácticamente todo el país aún se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico.

Y es que en tanto Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Salud federal, recuerda a la población que aun cuando los semáforos en algunos estados del país pasarán a naranja, -es probable que todas tengan alta actividad epidémica- la epidemia o pandemia no ha acabado y tardará un tiempo impredecible, en otras entidades se mantienen en focos rojos, por lo que se debe continuar tomando las medidas necesarias para proteger su propia salud, la de su familia y de sus allegados, y de toda la comunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador va en sentido opuesto. De allí los consejos contradictorios a que se refiere el funcionario de la OMS, lo que causa más conflictos en la población pues ello motiva que mucha gente salga a la calle sin aplicar las mínimas medidas de protección, como por ejemplo usar cubre bocas –López Gatell, dice que no es necesario porque poco o nada ayuda y López Obrador ni por enterado y se pasea sin tomar en cuenta esa defensa. Por cierto que el siglo pasado y en la pandemia de 2009, esa prenda se usó paras protección, en fín…

Así que las recomendaciones del epidemiólogo López Gatell, son lavarse continuamente las manos todas las veces que pueda con agua y jabón, o utilice alcohol con gel; cuando salga a la calle hágalo solamente si tiene que hacerlo; si no hay una razón indispensable para hacerlo quédese en casa, todavía es importante quedarse en casa; también muy importante, conservar la sana distancia…

Pero qué creen. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el sábado anterior dio a conocer, vía redes sociales, un decálogo más para salir del Covid-19 y después encontrarse con eso que dice es la nueva realidad. Entre otras cosas apuntó que… “en esta etapa hacia la nueva normalidad, debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos, con base en lo que hemos aprendido, cómo protegernos del contagio y de la enfermedad”.

En esta prolongada cuarentena, de más de 100 días, hemos visto y escuchado mucho acerca de la prevención para evitar contagios. México está al rojo vivo y aunque en algunas entidades federativas las autoridades de salud ya anunciaron que se encuentran pintadas de color naranja, aunque con alta incidencia, el mandatario nacional pide que se recobre la libertad y se actúe con criterio y cuidarnos nosotros mismos.

Muchas personas, de todas las edades, al conocer las palabras del jefe de la nación, abrieron las puertas de sus hogares y despedazaron su aislamiento de semanas, meses…¡vamos a vivir la nueva realidad, vamos a recuperar la libertad!…Un alto porcentaje de poblanos no ha participado en la cuarentena antela la necesidad de atender a sus familiares ya que no cuentan con trabajo formal que les permita contar con ingresos económicos.

Quienes decidieron la convivencia social, que además no usan cubre boca, ni guardan la sana distancia, no obstante que Puebla actualmente está en los primeros lugares de entidades con mayor número de contagios y de decesos, están en riesgo y ponen en apuros a sus familiares de la tercera edad ya que Puebla es un estado con foco rojo…Nosotros tenemos la palabra, no comamos ansías y no corramos hacía el peligro sino caminemos rumbo una nueva y mejor vida…Hasta la próxima…D.M.