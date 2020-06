Más que el virus, es el daño económico lo que más preocupa, afirma la dirigente de la 28 de Octubre

Hipólito Contreras

Más que los efectos del virus el mayor problema para Puebla es el económico por el cierre de comercios que ya llevan casi tres meses, necesitan liquidez para pagar sus costos, rentas, luz teléfono, etc, si no reabren van a quebrar en forma definitiva, afirmó Rita Amador López, dirigente de la organización de comerciantes 28 de Octubre.

Es preocupante la situación los pequeños negocios, dijo, están tronando, la situación es crítica no tanto por la enfermedad, sino por la situación económica que está generando, se están perdiendo empleos cada día lo que es muy peligroso párale estado.

Indicó que, aunque ya se había dicho que a partir del 15 de junio se reiniciaría la apertura de comercios, el gobierno del estado ha dicho que no haya condiciones pues los contagios de la pandemia siguen al alza, por lo que el comercio deberá esperar un poco más, esto complica más las cosas para las miles de familias que dependen de sus comercios.

Explicó que los comercios esenciales son los de la canasta básica y son los que no cierran, y los no esenciales son todos los demás y son lo que están cerrados y que no podrán abrir el 15 de junio, solo los mercados y centros comerciales pueden estar abiertos.

Esperamos, agregó, que la pandemia ceda para que puedan ya a abrir todos los comercios y venga la recuperación económica en Puebla y el país, esperamos que no haya robos, violencia como consecuencias de todo esto, por nuestra parte estamos bien porque los mercados están abiertos.

Informó que pese a que han disminuido las actividades la organización sigue trabajando, se han hecho mítines para hacer demandas a las autoridades, lo único que no se hacen son las asambleas masivas.