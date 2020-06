Liberan a detenidos durante protestas en Guadalajara

Aristegui Noticias

Los jóvenes detenidos por la Fiscalía General de Jalisco durante las protestas realizadas este jueves y viernes en Guadalajara por el asesinato de Giovanni López, quedaron en libertad, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Les confirmo que las y los jóvenes detenidos por la @FiscalíaJal, durante las manifestaciones del jueves y viernes, están en libertad”, indicó en su cuenta de Twitter el mandatario estatal.

Previamente, manifestó a través de un videomensaje publicado en dicha red social que retiraría los cargos contra los manifestantes que fueron detenidos el jueves, luego de que agredieran a un policía al prenderle fuego.

“He dicho que me duele mucho ver los abusos de los policías contra ciudadanos, también me duele y lo digo de frente, ver a personajes que agreden a nuestros policías. Me duele de la misma manera porque a final de cuentas todos somos jaliscienses”, dijo.

Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a la desaparición forzada de jóvenes en represalia a su participación en las manifestaciones.

“Quiero informarles que estamos visitando domicilio por domicilio para cerciorarnos de que todos los jóvenes estén a salvo. Hasta este momento, todos los que hemos buscado están ya en sus casas”, puntualizó Alfaro. (Ntx)