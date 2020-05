Inicia Policía Auxiliar proceso de reclutamiento de personal operativo

Arlette Hernández

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de incrementar el estado de fuerza y seleccionar bajo un esquema de igualdad de oportunidades a los mejores perfiles para el servicio policial, la directora general de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, Nancy Benítez Rebollo, puso en marcha el proceso de reclutamiento para personal operativo.

Con más de 3 mil elementos desplegados en la zona metropolitana, así como en sus nueve delegaciones al interior del estado, la institución brinda servicios de vigilancia, custodia y protección a más de 350 empresas en la entidad.

Al estar sectorizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Auxiliar del Estado trabaja en estrecha coordinación con el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C-5) y el número de emergencias 911.

Entre los beneficios que obtendrá el personal contratado se encuentran: sueldo competitivo, capacitación constante, estabilidad laboral, atención médica gratuita a través de la clínica-hospital de la corporación, seguro de vida, aguinaldo, periodo vacacional, desarrollo profesional, equipamiento, programa de estímulos y ascensos

Los interesados deberán tener entre 18 a 49 años, presentar acta de nacimiento, cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, certificado de secundaria, CURP, INE, RFC, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales y no inhabilitado, en caso de ser ex policía o ex militar, presentar oficio de baja honorable.

Para mayores informes, en la zona sur la sociedad podrá comunicarse en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas, vía whatsaap al número 24 34 34 42 93, o al 9 50 87 90 extensión 308 y 309, o bien, acudir a la plaza comercial San José local 36, ubicada en Bulevar Atlixco número 37, en la colonia San José Vista Hermosa.

Por su parte, en la zona norte los aspirantes podrán comunicarse en los mismos horarios al teléfono 9 44 32 40 extensión 1605, o acudir a calle De Los Palos s/n en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan.

La Policía Auxiliar del Estado refrenda su compromiso de ofrecer servicios de vigilancia, custodia y protección de calidad, a través de la incorporación de los mejores perfiles al servicio de Puebla.