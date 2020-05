Sigue tomada la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos

Hipólito Contreras

Desde hace cinco meses sigue tomada por la población inconforme la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos, piden la destitución del presidente, denuncian que a dos años de gobierno municipal No hay obra pública y sí un derroche de recursos.

Raymundo Reyes Escobar, asesor jurídico, informó que hay ingobernabilidad en este municipio cercano al Popo por la nula actividad del presidente, por la poca obra municipal, el nepotismo, hay mucha inseguridad, los caminos están en el abandono, en caso de una contingencia por el volcán habría muchos problemas para evacuar a la población, las salidas y accesos están en malas condiciones, no haya mantenimiento.

Expuso que si bien el Congreso del estado sabe cómo están las cosas en San Nicolás de los Ranchos, no ha intervenido porque no hay sesiones desde hace varias semanas por la pandemia, todo está detenido en los dos niveles de gobierno, sólo hay presiones a la población inconforme pero no hay una solución de fondo.

El presidente, informó, está despachando en la llamada Casa Otilia, ahí recibe a la gente, los empleados siguen cobrando, ya no sabemos cuántos regidores están en contra y cuántos a favor del presidente, lo que ellos quieren es cobrar su jugoso sueldo de 70 mil pesos mensuales, lo más les preocupa es no perder su sueldo, lo que el pueblo pide es que le den cuentas de los que se hace, el presidente se lleva más de 70 mil pesos.

Informó que el municipio de San Nicolás maneja recursos este año por 56 millones de pesos, es un buen dinero, comentó, que no ha sido bien manejado por el presidente.