Karla Panini se burlaba en pleno show del cáncer de Karla Luna

A través de un video se muestran las constantes burlas que Karla Panini hacía sobre el cáncer que enfrentaba su “supuesta” amiga y colaboradora Karla Luna

A Través de un video de hace algunos años, muestra uno de los shows de “Las Lavanderas” en el que se muestran las constantes y crueles burlas de Karla Panini hacia el cáncer que había enfrentado Karla Luna.

Las imágenes de la grabación exhíben que la “comare güera” como era llamada Karla Panini se burlaba con “suma crueldad” de su entonces supuesta “amiga” Karla Luna.

Cabe mencionar que la finada “comare morena” enfrentó una dura batalla contra el implacable padecimiento que finalmente le arrebatara la vida. El cáncer contra el que luchó saliendo vencedora en dos ocasiones, pero tras la tercera vez hizo imposible su recuperación.

Karlita Luna, como muchos la recuerdan ya no tenía matriz debido al cáncer que padeció la primera ocasión en 2012, y era el tema del que Karla Panini se valía para humillarla en los shows.

Mi comadre pobrecita no quiero que nadie me la juzgue, nadie me la maltrate porque ella, ya no tiene matriz..aunque sea inservible como quiera es una mujer, señala Panini en sus comentarios

Además de que ahora ha salido a la luz que supuestamente la “comare guera” utilizaba ciertas sustancias antes de salir a un dar un show, esto ocurría con mucha frecuencia, reveló el empresario Felipe Silva, quien ha destapado las verdades de “Las Lavanderas” y Américo Garza.

En el video que fuera publicado por el propio empresario cómo en medio de los shows, Karla Panini se burla del cáncer de su “amiga” e incluso no conforme la culpaba porque por su culpa dejaron de trabajar y “perdieron dinero”.

Nos quedamos sin dinero por culpa de esta est&upid@, es un caso más para la Rosa de Guadalupe, le van a llevar una flor de cempasúchil.

En otro de los clips, Karla Luna le dice a Karla Panini que “dios la va juzgar” a lo que Panini responde

Que me juzgue, dios se la va llevar a usted pronto, señala Panini, a lo que la lavandera respondió…se queda usted sin chamba cul…

Karla Luna fue diagnosticada por primera vez con cáncer cervicouterino en el 2012 cuando tuvo a su cuarto hijo, hecho por el que fue necesario extirparle la matriz. La ex conductora salió optimista superando todo el proceso.

Sin embargo, dos años después, en 2014, el cáncer regresó y optimista Karla lo enfrentó con todas sus fuerzas pero en septiembre del año pasado, el cáncer atacó a Luna en el cuello.

La conductora siempre se mantuvo cerca a sus fans, desde la cama del hospital de San Jerónimo, donde estuvo internada los dos últimos meses transmitía en vivo y compartía su evolución.

En muchas ocasiones, la finada comediante aparecía afónica debido a los tratamientos que soportaba ya que en dichos momentos el cáncer ya le había causado metástasis, según información recabada

Pese a todo lo que vivió, la recordada ex comediante de Las Lavanderas siempre se mostró optimista como señala el mensaje compartido en la publicación.

Como a pesar de las burlas, y humillaciones de Karla Panini / SIEMPRE NUESTRA QUERIDA, @karlalunatv demostro valentia, profesionalismo, y siempre fue una gran guerrera dentro y fuera de los escenarios! Dios la tenga en su gloria. #justiciaparakarlaluna.