Próxima semana entrega de apoyos de “Tu Gobierno Te Respalda”

María Arévalo

El secretario de Administración municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, destacó que a partir de la próxima semana se entregarán los apoyos económicos de 3 mil 500 pesos a 2 mil personas, quienes perdieron su empleo a causa del covid-19.

El funcionario municipal, puntualizó que entregaron 2 mil 500 folios, sin embargo no todos cumplieron con los requisitos, por ello 260 personas no cumplieron con los requisitos, es decir 210 no asistieron a la cita que se les calendarizó para entregar los documentos.

Asimismo, 55 ciudadanos no viven en la capital, sino que son originarios de municipios conurbados, por lo que el beneficio no se les otorgó, pues va dirigido solo a los habitantes de la capital, por ser una autoridad municipal.

El secretario subrayó que el sector que más recurrió a requerir esta ayuda fue el de meseros, pues se inscribieron más de 190, representado el 10 por ciento de los beneficiarios.

Seguido de las personas que venden periódicos en los cruceros de las calles, así como los de tamales, comentó el secretario.