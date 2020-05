La organización de comerciantes Doroteo Arango cumple con las disposiciones sanitarias, afirma su dirigente

Hipólito Contreras

La organización de comerciantes Doroteo Arango con cerca de tres mil integrantes en esta contingencia sanitaria cumple con todas las medidas de la Secretaría de Salud y las disposiciones del ayuntamiento, en cada tianguis tiene una carpa de la salud en donde se checa la presión, la temperatura, la glucosa, se cuenta con gel, lava manos, cubre bocas, guantes, alcohol, etc., afirmó Antonio Ordaz Alatriste, dirigente de la organización.

Estamos trabajando, dijo, en todos los tianguis y organizaciones, a todas se les exige cumplan con las medidas sanitarias, estamos trabajando a menos del 40 por ciento de acuerdo a las indicaciones del ayuntamiento.

Nosotros, agregó, no estamos en mercados sino en tianguis, trabajamos toda la semana en la periferia de la ciudad, el Ayuntamiento nos va indicando en dónde podemos trabajar, por ejemplo, esta semana no trabajamos en Xonaca, somos una de las organizaciones más ordenadas y disciplinadas que acatan las indicaciones del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, destacó, necesitamos trabajar porque es nuestra única fuente de ingresos, lo que trabajamos hoy es para comer mañana, vamos al día, nosotros cumplimos con todo lo que indican las autoridades, hay otras organizaciones que no cumplen, no acatan las reglas, siguen trabajando normalmente,

Aquí, señaló, hacemos los recorridos en los tianguis con el fin de vigilar que en todos se cumplan las medidas sanitarias como tener cubrebocas, guantes, gel, y todo lo necesario, sólo de esa forma pueden trabajar, si no cumplen, no se les da lugar, repartimos gel entre la gente que va a comprar, repartimos cubrebocas, tomamos la presión con el termómetro infrarrojo, tomamos la glucosa.

Estamos trabajando hasta en un 40 por ciento, reiteró, se redujo mucho por la pandemia, unos trabajan unos días, otros no lo hacen, estamos en San Isidro, Bosques de Manzanilla, Flor del Bosque, Tres Cruces, Toltepec la Lagunilla, todos los compañeros son disciplinados, el que no quiere acatar la disposición no se le permite trabajar, sin embargo, la mayoría acata las indicaciones.