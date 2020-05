Toca el arte y crea cultura

Fiorella Gutiérrez

Entrevista a la prodigiosa cantautora Cint Gutiérrez

Con una gran e impactante voz, Cint Gutiérrez, nos cuenta cómo desde muy pequeña se dedicaba al canto. Tiene un proyecto solista desde el año 2018. Este proyecto contiene una producción completa de su autoría tanto en música, letra y melodía vocal. Además, se ha presentado en distintas partes del interior del país e internacionalmente, en países como Bolivia y hace poco en Argentina.

Actualmente cuenta con una nueva producción musical, próxima a lanzar. Tiene 3 videoclip grabados que pueden encontrar en su canal de YouTube. Todo esto gracias a su empeño y dedicación por la música.

A continuación, conozcamos a la extraordinaria cantautora, Cint Gutiérrez.

¿Desde qué edad te llamó la atención el canto?

Desde muy pequeña, recuerdo que siempre estaba ensayando canciones y soñaba con cantar en los escenarios, así pasaron los años y en esos tiempos nunca llevé clases de canto, ya en la juventud llevé clases de canto. Luego, ingresé a la Universidad para estudiar Turismo y hotelería y pensé en dedicarme a la música profesionalmente al terminar mi carrera, pero al final me dediqué a la música en paralelo con mis estudios.

¿Qué significa para ti el arte de cantar?

Forma una parte muy importante en mi vida y me ayuda a expresar todo lo que siento, dejar fluir mis ideas, manifestarme a través del canto. Es mi pasión.

¿Eres autor-compositor? ¿Has escrito algunas canciones?

Sí, claro. Compongo mis propias canciones, de hecho, las producciones musicales que he realizado, he tenido que trabajar la música, mediante una línea de guitarra, las melodías de líneas vocales, las letras. En general trabajar toda la estructura y base que conforma componer una canción.

¿Aparte del canto a qué te dedicas?

Soy egresada de la carrera turismo y hotelería, por ello me gusta mucho el emprendimiento. Tengo tres marcas emergentes que son independientes. Recién estoy empezando,

Una marca tiene que ver con agencias de viajes y turismo, la segunda marca independiente es referente a la locución y single para otras marcas, y la tercera marca es relacionada a la moda. Debido a la pandemia he tenido que hacer una pausa con 2 marcas que tengo (Agencia de viajes y turismo, y moda), y estoy viendo la manera de adaptar mi marca independiente de moda a la situación en que vivimos.

¿Qué opinión tienes acerca de la escena musical en Lima?

Creo que no hay muchas industrias musicales en Perú. Pero sí, hay bandas que se esfuerzan mucho por sobresalir. Por ejemplo, las bandas que hacen géneros, que no son muy escuchados hoy en día, pero a pesar de eso, ellos autogestionan todos sus eventos, producen sus videoclips, graban sus discos. Hoy en día la escena musical en Lima, depende mucho del género musical que uno haga, de repente si uno realiza un género musical que tenga más llegada a la gente, será más fácil para el artista darse a conocer. En realidad, es difícil, ya que finalmente, hay artistas que hacen música para vender o por negocio y hay otros artistas que hacen música porque que les apasiona un género musical específico. Pero ahora existen las redes sociales y creo que es una tribuna para que pueda promocionarse cualquier artista que, no necesariamente haga un género musical que esté de moda. Ahora uno mismo puede promocionar sus producciones, no es necesario tener un productor musical para hacerlo.

¿Tienes una banda de Rock-Pop? ¿Cuáles son tus futuros proyectos?

Actualmente tengo mi proyecto solista como Cint Gutiérrez, cuando tengo una presentación con la banda completa en eventos y festivales, nos hacemos llamar Cint Gutiérrez y la banda. Los géneros musicales que tocamos son: rock pop y rock alternativo. Los proyectos a futuro es trabajar con single, o sea ya no sacar producciones completas, porque creo que hoy en día es la mejor manera de moverte como artista, aparte que es menos complicado y puedes acelerar el tema de producción, ya que no necesariamente tienes que estar sacando más de tres temas para poder sacar una producción, sino simplemente sacas un single y es más fácil. Es mucho mejor trabajar un single a trabajar varios, ya que todo el esfuerzo que le pones a cinco, le puedes poner a uno y así sale un mejor trabajo.

¿Tienes algún tema musical o video musical grabado?

Sí, actualmente tengo tres videoclips que están disponibles en YouTube totalmente gratis y me pueden encontrar con Cint Gutiérrez Play y son tres canciones de mi producción como solista, y es la única que tengo actualmente. Esta producción como solista la lancé aproximadamente hace un año y medio. Las canciones que pueden escuchar son “Vuelve a comenzar”, “Tu ausencia” que es una versión de una canción peruana, la versionamos a un estilo propio. Y también la última canción que es “No quiero”. Los tres videoclips son especiales porque tienen imágenes de diferentes lugares, no solamente del Perú. En el tema “No quiero” hay paisajes de Buenos Aires-Argentina y además imágenes de la presentación. En el video de “Tu ausencia” podemos ver el recorrido de las calles de La Paz-Bolivia y un poco de lo que fue nuestra visita en Puno. En “Vuelve a comenzar”, el video relata la historia de la canción y allí se puede ver a toda la banda tocando.

¿Has cantado fuera del país?

El 2019 estuve en La Paz-Bolivia y en el mes de enero del presente año, estuve cantando en Buenos Aires-Argentina. En ambas presentaciones nos recibieron bien, a pesar de no ser parte de la localidad. En realidad, ha sido una buena experiencia. Ahora estamos pensando en viajar a distintos países para dar a conocer nuestra música, queremos difundirla más.

¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que quieren iniciar en el mundo de la música?

Creo que un camino difícil, pero les aconsejaría seguir sus sueños, ya que con mucho esfuerzo y perseverancia se puede lograr; más aún, que estamos en una nueva época. Existen las redes sociales, existen miles de formas en las cuales uno puede difundir su música, hay más estudios de grabaciones, es más común poder encontrar medios en las cuales uno pueda seguir el camino de la música. Aconsejaría a todos que realicen sus proyectos musicales que tienen en mente.

Link del canal de YouTube:

https://www.youtube.com/user/srtacint

Si quieren ver a la cantautora Cint Gutiérrez cantando en vivo, pueden seguirla en su página oficial de Facebook:

https://www.facebook.com/cintgutierrez9/

Video de Cint Gutiérrez, cantando en Argentina

https://youtu.be/L86Q2bfr_hQ

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista.