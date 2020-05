Hoy no circula no tendrá éxito: Especialista de la Ibero 

María Arévalo

Francisco Valverde Díaz de León, experto en movilidad de la universidad IBERO, señaló que el programa de Hoy no Circula, no tendrá éxito, por lo que no ayudará en reducir los contagios del covid-19, pues se ha incrementado el uso del transporte público.

En entrevista destacó que se está comprobando que no ayuda en mucho el programa implementado por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pues solo se disminuye la movilidad de los automóviles pero no de la gente.

Explicó que el programa no disminuye el contagio del covid-19, por lo que solo limita la movilidad de los vehículos, representando el 30 por ciento de la población, debido a que el resto se moviliza en transporte público.

Ante esto, comentó que todo indica que la medida llegó para quedarse, pues lo que necesita el gobierno del estado, es ingresos, ya que es un programa que genera mucho recurso y esto está comprobado por el gobierno de la Ciudad, debido a que la gente con ingresos se comprobará una auto y tendrán que pagar impuestos y agregó que el auto es un espacio seguro para los ciudadanos.