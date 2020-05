Yuri apuesta nuevamente por el género urbano y promociona “Todo el año” a dueto con la estrella puertorriqueña del género Nio García

Mino D’Blanc

Yuri es “la intérprete sin imposibles”. Poseedora de una gran voz con una tesitura y un rango muy amplio, así como ha hecho clásicos de la música en español muchas baladas que ha interpretado, también ha cantado pop, salsa, dance, góspel y hasta reggaetón.

El pasado martes 5 de mayo lanzó su nuevo sencillo “Todo el año” a dueto con la estrella puertorriqueña Nio García, quien ha tenido grandes hits como “Te boté”, “Mírame”, “La Jepeeta”, entre otros más.

“Todo el año” es una canción compuesta precisamente por Nio García en coautoría con Agustín Zubillaga, Luis Jiménez y Armando González.

Yuri se encargó de los más importantes elementos para la realización del tema, incluyendo el videoclipo que se estrenó a la par, y en el que participó en el concepto creativo, la imagen y la producción ejecutiva. El video, dirigido por José Ángel Rojas, lo grabaron en Cuba, por lo que ambos artistas se trasladaron a principios del año. Tuvieron diferentes locaciones y para su realización, la cantante jarocha tuvo seis cambios de vestuario. Participaron siete bailarines, tres artistas de circo y dos modelos que se sumaron a la idea de la artista.

Platicamos con Yuri, gracias a las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music.

MD’B: Siempre te has caracterizado por ser “atinadora” de grandes éxitos y los lanzas en momentos idóneos. Un ejemplo de ellos es “Osito Panda”, “Tiempos Mejores” y “Deja”.

YURI: Yo pienso que he tenido suerte, porque mucha gente ahora con las fotos del nuevo disco me dicen “oye, pues la Yuri qué onda, ¿ya sabía que iba a venir esto?”; no, cómo voy a saber, porque traigo una foto donde traigo un tapa bocas ahí medio árabe, me dicen “¿pues cómo tú sabías?”, no, pues yo no sabía nada. Le atiné, que es otra cosa, y así me pasa con las otras canciones. Realmente han sido canciones que han llegado a mi vida y que han marcado mi carrera y que también han marcado la situación que hemos vivido, porque “Tiempos Mejores” recuerdo que la ponían después del Himno Nacional, cuando la presenté en la OTI, y el “Osito Panda” igual, estaba en todas las radios. Fueron canciones que marcaron mi vida como artista y también a la gente, y eso es muy bonito recordarlo. Y ahora con esta canción “Todo el Año”, pues es para todo el año, para que muevan el bote en casa, porque las depresiones están a todo lo que da, las ansiedades, las tristezas, las preocupaciones sobre todo, están a todo lo que da. Entonces hay que echarle ganitas a nuestro público a través de lo que sabemos hacer.

MD’B: Como camaleónica que eres de la canción, porque interpretas todos los estilos, tú en lugar de mantenerte conservadora e ir en contra de los géneros urbanos como mucha gente ha ido, te unes al género urbano e interpretas esta canción con una de las grandes estrellas de lo urbano, dando a entender y a comprender que dicha música también tiene cabida en nuestro mundo.

YURI: Sí, por supuesto. La música urbana ahorita está considerada por mucha gente como el “pop nuevo”, definitivamente, porque hay muchas plataformas con dicho género y pocas plataformas para la balada, pocas plataformas para el ranchero y yo creo que como artistas tenemos que adaptarnos a las corrientes musicales. Eso no quiere decir que yo voy a cantar urbano toda la vida o que me voy a dedicar a lo urbano. Pero sí obviamente, si lo quieres hacer, bien hecho y con mucho respeto por qué no hay que darse ese lujo de cantar con gente joven, de hacer un buen video, de cantar una linda canción, y sobre todo como tú decías, en esta época en que la gente necesita distracción, la gente necesita bailotear un poquito en casa ya que no podemos salir a divertirnos, ni pueden ir a ver nuestros conciertos. Así que para mí el reggaetón en este momento tiene una proyección a nivel mundial. El año pasado estuve en Italia y escuchaba a Maluma en todos los restaurantes y decía yo cómo fue, que alguien me explique, o sea, “hellow”. Ni nosotros los poperos hemos tenido esa proyección que ahora tienen los reggaetoneros. A mí me gusta mucho siempre hacer cosas diferentes y salirme de mi zona de confort y yo estoy muy contenta con este sencillo. Espero que la gente también lo disfrute y lo bailen todo el año.

MD’B: ¿Cómo llegó este sencillo a tu vida?

YURI: Llegó porque hace cuatro años grabé (“Al bailar”) con Yandel, de Wisin & Yandel”, pero era un reggaetón más light, un reggaetón más pop, vamos a llamarlo así y un video espectacular. De cuatro años para acá ya venía diciéndole a mis managers que yo quería hacer otra colaboración del género, pero más reggaetón, entonces consiguieron la canción. Es una canción en la que también Nio compuso. Son cuatro compositores que están involucrados en esta canción; llegó en octubre del año pasado, la grabo porque ahora se hace así. Se graba, ya no se hacen los duetos cara cara, ni los dos artistas tienen que estar ahí en ese momento. Ya ahora gracias a la tecnología, uno puede estar en Tumbuctú y el otro puede estar en México y grabas. Entonces empezaron a ver, ya que la grabé toda, quién se montaba en el proyecto. Empezaron a ver reguetoneros por aquí, managers por acá y una mujer que es la manager de Nio, le dijo “oye, tengo a Nio, tengo a este, tengo a este, ¿a quién quisieran ustedes?”. Pues tal, Nio… Ok, perfecto, pero ahora hay que preguntarle a Nio a ver si quiere, porque Nio no es de la época de Yuri, ni es muy madurito. Entonces ya fueron con él, le preguntaron; sí me conocía, a través de su mamá, a través de su abuela, en paz descanse. Se metió a mis redes y dijo: “sí, sí, sí, yo era chiquitito y yo ya conocía a Yuri, sí sé quién es y me encantaría grabar con ella”. Entonces fue muy amoroso de su parte, siendo yo una ochentera, que él quisiera grabar conmigo. Es de los reguetoneros de la nueva generación y que Nio ahorita está como la espuma; tiene una carrera muy corta, pero muy sustanciosa. El año pasado grabó “Te bote” al lado de Ozuna, Nicky Jan, Casper, Bad Bunny y Darell, acaba de hacer una canción con Anuel, que imagínate, son los top, los reyes del reggaetón, que tienen cualquier cantidad de millones de seguidores y millones de views y digo “¡wow! Que padre que las nuevas generaciones me tengan un respeto, que quieran grabar conmigo, y sobretodo que me dé su frescura y que me conecté con su público, porque la gente de NIo son gente muy joven que no es mi público.

MD’B: ¿Por qué decidiste grabar el video en Cuba?

YURI: Lo grabamos en La Habana vieja. Grabamos una parte en un teatro muy famoso de aquella época de los cuarentas, cincuentas; no recuerdo cómo se llama, pero un teatro espectacular, que se veía que era una cosa bellísima, y ahí grabamos. Un teatro ya abandonado, derruido, y esa antigüedad le da un feeling muy diferente al video. Y de ahí se grabó en una como tipo hacienda que está como a 40 minutos de La Habana, y es un restaurante de la época de los cincuentas a donde mucha gente salía para llegar a ese restaurante, que yo pensé cuando la vi, que era una casa. Yo me imagino que antes de los cincuenta fue una casa, porque tiene todo el tipo de casa, pero después lo hicieron restaurante, y es como si estuvieras en “Las mil y una noches”, en Marakech o en Casa Blanca, porque todas las paredes, los techos, todo todo por dentro es como árabe; una cosa espectacular, y ahí me encantó. Cuando me mandaron esas locaciones yo fui la que escogió esas locaciones, porque fueron varias. Yo dije “aquí es la cosa”. Afuera de ese restaurante, o de esa casa, había una alberca vacía a donde los bailarines bailaron. Ahí conseguí el caballo, porque el dueño de ese lugar tiene un caballo que es de su hija y me lo prestaron. Entonces, todo como que se dio perfectamente bien; las locaciones para este lugar. Afuera también, por otro lado del castillo, porque es como un castillo ese restaurante, pusieron fuego, pusieron pirotecnia, algunos bailarines y eso se ve espectacular.

MD’B: Toda idea tuya, tú lo produjiste; siempre inquieta, Yuri.

YURI: (ríe) Sí, me gusta meter mi cuchara en las producciones, porque así produzco también mis shows, mis visuales. Desde que comienza el show hasta que termina, yo soy la que meto ahí mi cuchara. Mi esposo ve todo lo musical, yo veo todo lo visual, la historia, todo de los conciertos. Entonces cómo no lo voy a hacer en un video, verdad. Igual en el video de la canción que grabé con Natalia (Jiménez; “Una mentira más”) también metí mi cuchara, quedó un video precioso. Yo creo que con “Todo el año” quedó algo digno, quedó algo bonito, con mucho respeto a la música urbana y creo que todo está en su lugar; mi voy está en su lugar, Nio también está bien vestido, cantando como lo sabe hacer. Yo me metí en este estilo del reggaetón cantando mucho más reguetonera que baladista, porque son dos cosas diferentes, y yo creo que los comentarios positivos que he recibido más que los negativos, pues creo que es como el trofeo de cuando tú te esfuerzas, cuando tú trabajas, cuando tú respetas las nuevas corrientes musicales. Si te vas a meter a ella, tienes que respetarla y aprender de ellos de la corriente, entonces creo que valió la pena.

MD’B: ¿Por qué la gente tiene que escuchar “Todo el año”?

YURI: Tienen que escuchar todo el año y tienen que ver el video para distraerse, para bailar, para relajarse, porque para eso estamos los artistas, los comunicadores, para llevarles alegría, música, paz, esperanza, a todo nuestro público a través de las redes sociales, a través de los videos. Así que creo que como no estamos haciendo nada, es muy rico que puedan ver el video, que vean en dónde lo grabamos, a Nio que es un muchacho y un estupendo artista, a mí con mis cambios de look; a las mujeres que les gusta la moda, que les gusta lo fashion, que vean todos los modelitos que usé de pelucas, de vestuarios de grandes diseñadores mexicanos y extranjeros, y sobre todo que la canción está pegajosa, está bailadora, y que nos han prohibido salir de casa, pero no nos han prohibido mover el bote. Así que por ese motivo deben tener “Todo el año” en su lista de éxitos, ahí lado de “Detrás de mi ventana”, detrás de “Maldita primavera”, ahí tienen que meter “Todo el año” y también ya lo pueden ver por el canal de YouTube este video que está espectacular.

MD’B: Tomando en cuenta tu impecable trayectoria, tu tesitura de voz y la calidad interpretativa que tienes, ¿veremos algún día un concierto de Yuri en formato sinfónico?

YURI: Para allá vamos; yo creo que en un tiempo, en unos años. Hacer sinfónico yo ya lo había pensado; es un poco complicado, pero no imposible, porque obviamente hay que hacer arreglos no de un músico, sino a veces hasta de 60 o 70 músicos, pero a veces yo pienso que todo a su tiempo y que sí lo voy a hacer, porque todo lo que me he concretado lo he hecho, gracias a Dios. Soy así, soy bien machetera en eso y eso es lo que viene en unos años más adelante todavía. Yo pienso que cuando yo cumpla 60 años, que falta mucho verdad, ¡gracias! (ríe), es esa época y el tiempo, ese es el tiempo en que yo quiero hacer mi sinfónico, porque creo que el sinfónico es el cierre de una etapa, y entra la otra etapa de madurez, donde ya se te respeta, a donde ya entras a otro nivel como artista, como intérprete y no nomás grabar el sinfónico, sino hacerlo en algún lugar espectacular. Yo lo he pensado, porque sí tengo esos planes en mi mente, en San Juan de Ulúa, en Veracruz, he pensado, por qué no, sueños guajiros, si lo ha hecho Mijares, si lo hizo Juan Gabriel, en Bellas Artes, que es uno de los lugares más hermosos que tenemos aquí en la capital y en todo México, por qué no lo podemos hacer ahí, y si no en otro lugar hermoso y que tenga un significado especial para mí, lo haré, porque nadie me va a parar hacer mi sinfónico en unos años más. Así que cuando nos veamos, si Dios nos permite vida y salud, esperemos que así como estoy promocionando “Todo el año”, esté promocionando mi disco sinfónico que para allá vamos y ese lo voy a hacer contigo también.

-Planes de Yuri, durante y después de la contingencia por la pandemia por el COVID-19:

Está muy activa en sus redes sociales. Ya que todo se haya normalizado, continuará con su gira “Juntitas Tour” junto al grupo Pandora. Cabe mencionar que con dicho espectáculo se presentarán en Puebla el viernes 30 de octubre en el Auditorio GNP Seguros a las 21:00 horas. Hay que recordar que el año pasado tuvieron una serie de exitosas presentaciones entre las que se encuentran dos sold outs en el emblemático Auditorio Nacional y en febrero de este año volvieron a registrar lleno total en dicho recinto en el mes de febrero. Además seguirá realizando sus conciertos de manera individual.

En lo que concierne a su producción “Primera Fila”, fue certificada recientemente como Platino, así como con la versión pop de “Ya no vives en mí” al lado de Carlos Rivera, recibió Platino + Oro. Con “Una mentira más” al lado de Natalia Jiménez, alcanzó certificación de Oro.