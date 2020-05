“Dios pone a todos en su lugar”: Yadhira evita aclarar versión de Lety Calderón

Quién

La actriz afirmó que su expareja, que actualmente está preso en el Reclusorio Norte, nunca ha celebrado el Día del Padre junto a sus hijos Luciano y Carlo.

Una vez más, Yadhira Carrillo y Leticia Calderón son protagonistas de una disputa de declaraciones, esto luego de que hace unos días la protagonista de Esmeralda asegurara en entrevista para el programa De primera mano que Juan Collado nunca ha pasado un Día del padre junto a sus hijos Luciano y Carlo.

“No, los niños nunca festejaron con él. Yo acostumbraba a comprarle un regalo de parte de los niños y se lo dábamos cuando podíamos”, explicó la actriz. Además, también dijo que Juan Collado siempre ha sido un padre ausente y que sus hijos ven en otros familiares la imagen paternal.

Figura paterna solo hay una, es su padre y ellos sí tienen papá, pero figura masculina, en primer lugar está mi papá, mis hermanos, Alex particularmente, que es el que más cerca está de ellos, mi asistente que me ayuda en ciertas cosas y, pues, nada más”, resaltó.

Ante estas declaraciones, ahora fue Yadhira Carrillo quien reaccionó molesta: “Yo lo único que les puedo decir es que Dios es tan grande que Dios pone en su lugar a cada persona en el momento justo”, dijo para el programa Suelta la sopa.

Sin embargo, la actriz no quiso abundar en el tema de cómo lleva la paternidad su marido: “No tengo absolutamente nada que decir. Dios es el que pone las cosas en su lugar, a cada persona nos pone en nuestro justo y preciso lugar y cuando más lo necesitamos”.

Lety Calderón ha dicho en varias ocasiones que su ex pareja convivía poco con sus hijos: “No hay convivencia, es muy esporádica”, dijo en abril de 2019. “Soy yo la que está muy pendiente de ellos, te repito, lo disfruto al cien por ciento, yo sí soy una mamá comprometida, a mí sí me da pena que existan mamás o papás que no están tan comprometidos con sus hijos o les pese, lo puedo entender, pero no lo puedo justificar”, agregó.

Juan Collado fue recluido en prisión en julio de 2019 y hasta el momento ni Luciano ni Carlo han ido a visitarlo al reclusorio. Recientemente se dijo que su equipo de abogados pretendía utilizar como recurso la Ley de Amnistía para lograr su libertad ante la pandemia de coronavirus, por ser una persona vulnerable debido a sus padecimientos cardíacos, de asma y diabetes.

Sin embargo, no aplicó para su caso debido a que está acusado de el delito grave de delincuencia organizada, por lo que continúa en prisión.