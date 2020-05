Miles de propuestas que no consideran dos aspectos importantes, rector de la UDLAP

Staff/Rossi

Los empresarios fallan buscando negocios con el gobierno y no soluciones entre ellos mismos, Dr. Luis Ernesto Derbez

Cholula, Puebla, a 3 de mayo de 2020.- “La pandemia nos alcanzó, pero ahora la pregunta es ¿entendemos que un empresario no va a depender todo el tiempo de tener dentro de su estructura las ayudas del gobierno? o ¿creemos que solamente sale adelante haciendo negocios y funcionando con el gobierno?”, cuestionó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, durante su participación en las Mesas Plurales Interdisciplinarias de Trabajo para el Acuerdo Nacional, organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Hoy, el planeta está puesto de cabeza gracias a una amenaza invisible, cuya estela ha dejado a decenas de personas sin trabajo por lo que va de un mes y medio. Unas porque no hay cómo laborar y otras, las pequeñas y medianas empresas, porque la posibilidad de pagar un sueldo se va aminorando conforme pasa el tiempo, pues sin que haya alguien que consuma no hay percepciones monetarias. A ello se le debe sumar deudas como renta, el pago del seguro social, la luz, entre otras deducciones que vuelven incómoda la situación cada vez.

Como una forma de mostrarles el camino a las PYMEs para transitar en esta crisis, el Consejo Coordinador Empresarial y CANACINTRA han establecido foros a distancia para arrojar ideas y propuestas desde voces de políticos, sociedad civil y académicos de distintas instituciones del país. Tal es el caso de la mesa en la que participó el rector de la Universidad de las Américas Puebla, en donde Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), pidió que “adelantemos nuestros pensamientos en el futuro y nos interioricemos en la dimensión humana de quién pagará quizás por última vez los salarios de Don José, Pedro y Lupita”.

En su intervención, el Dr. Derbez Bautista aseguró que puede haber miles de propuestas con un resultado positivo seguramente, sin embargo, hay dos cosas que son fundamentales y que no se están tomando en cuenta: que el gobierno tenga las reglas claras de cómo va a funcionar el proceso bajo el cual, una persona realice su negocio empresarial y a su vez, ella busque la manera de subsistir por sí misma. “Allí es donde México falla, porque tanto el empresario grande como el mediano o pequeño continúa pensando que la única manera de hacer negocio, de ser independiente, de poder generar riqueza es ligándose a proyectos y programas de gobierno”, acotó el rector de la UDLAP.

En ese sentido, el Dr. Luis Ernesto Derbez dijo que no hay ni una sola persona que esté pensando lo que acaba de hacer el Consejo de Negocios, de tomar la iniciativa para armar y organizar un crédito sin poner dinero. A través de esa solvencia pueden proveer liquidez a sus proveedores y a ellos mismos. “Hay que pensar un esquema similar, no andemos dando tantas vueltas, los gobiernos ya dijeron que no van a poner muchas cosas. Necesitamos unificarnos todos, trabajar juntos e impulsar un programa de empresarios para empresarios y solamente si hacemos eso vamos a salir adelante”, agregó.

De la misma forma otras personalidades hablaron sobre un mismo problema desde diferentes ópticas, bajo un esquema de participación de tres minutos para aportar ideas, soluciones y recomendaciones en apoyo a las empresas. Entre las personalidades invitadas estuvieron: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado de Guanajuato; Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente de Cáritas Mexicana; Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general de MORENA (Movimiento Regeneración Nacional); Lucero Cabrales García Conde, presidenta de AMEXME (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C.); Enrique Perezyera, director general de Microsoft México; y Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el PAN (Partido Acción Nacional).

Para escuchar todas las opiniones de los más de 20 participantes, se puede ver en la mesa de dialogo mediante el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=nrdaEL7gk98.