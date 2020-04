Así se vio el paso del asteroide 1998 OR2 cerca de la Tierra

HERALDO DE MEXICO

El asteroide 1998 OR2 tiene un ancho de 2 kilómetros de ancho, por lo que pudo ser grabado a pesar de la distancia a la que pasó de la Tierra

Los astrónomos advirtieron de la cercanía de un asteroide llamado 1998 OR2, el cual pasó a 6.3 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, más de 16 veces la distancia que nos separa de la Luna, y aunque estaba calificado como “potencialmente peligroso” no se sufrió un impacto, pero sí se ofreció un espectáculo único.

El asteroide 1998 OR2 se pudo observar en México antes de las 5:00 de la mañana del martes 29 de abril, lo mismo que en Perú, Ecuador y Colombia; mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay o Venezuela se pudo observar una hora más tarde y en Uruguay y Argentina alrededor de las 7:00 de la mañana; en tanto, Europa pudo visualizar el fenómeno astronómico alrededor del mediodía.

Captan el paso del asteroide 1998 OR2

Debido al gran tamaño del asteroide, que tenía alrededor de dos kilómetros de ancho, se pudo observar y así quedó constatado en un video de 25 minutos captado por un usuario de las redes sociales que compartió el momento comprimido en seis segundos donde se observa claramente la trayectoria del cuerpo celeste.

Este asteroide no tendrá impacto en los próximos 200 años

A pesar de su lejanía con la Tierra, la NASA calificó a este cuerpo celeste como “potencialmente peligroso” para nuestro planeta debido a que “en el curso de un milenio, cualquier mínima variación en su órbita puede generar más peligro para la Tierra” del que representaba antes de su paso por este planeta.

Es por ello, que los astrónomos se valen de telescopios y radares para rastrear su trayectoria y observar los cambios que pudiera tener el asteroide, lo que a su vez les permite evaluar mejor su peligro. A esto, agregaron que el asteroide que fue descubierto en 1998 no tendrá impacto en los próximos 200 años.

Asteroid 52768 (1998 OR2) passed Earth several hours ago at a distance 16 times farther away than the Moon (see vid below for scale). The asteroid's future trajectory has been calculated for the next 200 years: it isn't a threat to Earth during that time either. pic.twitter.com/Ysh6Rwxl5M

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) April 29, 2020