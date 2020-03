Suspenden a boxeador británico por promover violencia doméstica

ARISTEGUI NOTICIAS

Billy Joe Sanders publicó un video en el que aconseja a los hombres cómo golpear a sus parejas durante el encierro, debido a la pandemia de Covid-19.

Noqueado por su poco cerebro…

La Junta de Control del Boxeo Británico (BBB of C) suspendió este lunes la licencia del peleador Billy Joe Saunders, luego de que publicó un video en redes sociales en el que aconseja a los hombres cómo golpear a sus parejas.

La BBB of C declaró que “después de considerar los comentarios hechos por Billy Joe Saunders en las redes sociales, ha suspendido su licencia de boxeador en espera de una audiencia bajo la regulación de mala conducta de la junta, en un momento y lugar que se confirmará tan pronto como sea posible”.

El promotor Eddie Hearn afirmó que se sintió “horrorizado” por esta situación, pero destacó que Saunders es una persona que siempre se ha comportado de manera correcta.

British boxing champion Billy Joe Saunders just had his boxing license revoked by the BBBC for posting this video of him explaining to his viewers techniques on abusing your spouse during isolation. #BoxingTwitter #Boxing #ESPNBoxing #ESPN #CombatSports

pic.twitter.com/uBqwt5BmIH

— SparkAlMac (@SparkAlMac) March 30, 2020