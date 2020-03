The Batman suspende su producción indefinidamente

ATOMIX

The Batman es la más reciente película en ser afectada por el coronavirus, y parece ser que su fecha de estreno original de 2021 corre peligro. Por medio de Twitter, su director, Matt Reeves, ha confirmado que la producción ha sido suspendida total e indefinidamente debido a la pandemia que afronta el mundo.

Después de que un fan le preguntará a Reeves si el COVID-19 afectaría de alguna manera la producción de The Batman, el cineasta contestó lo siguiente:

Yes, we have shut down till it is safe for us all to resume… Everyone safe for the moment, thank you for asking, and stay safe too… https://t.co/wDhlYtphlm

— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 25, 2020