Llama la atención que no haya cambios en la SSC del municipio de Puebla: Merino Escamilla

Jorge Barrientos

La diputada local integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, dijo que llama la atención en que no existan cambios en la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y se siga manteniendo a Lourdes Rosales al frente de la dependencia municipal, luego de que la alcaldesa capitalina Claudia Rivera diera a conocer que la policía municipal estaría a las instrucciones del Gobierno del Estado.

Por lo que dijo que esta acción por parte de Rivera Vivanco, es muy clara, dándole la razón al propio Gobierno estatal, dado a que no se vulnera la autonomía municipal, ya que únicamente busca es el trabajo coordinado por parte de los dos niveles de gobierno.

“lo que llama la atención y no nada más la mía, sino de muchos es que volvemos a quedarnos a medias, la presidenta pone a disposición la fuerza municipal en materia obviamente de seguridad pública, pero la titularidad no dice si sí, no dice si no, no tenemos claridad, y es una de las peticiones que hemos hecho de manera respetuosa a ella y a sus regidores, la coordinación no debe de darse a medias”.

Asimismo, reconoció que esto sería un avance, pero esto no debería darse a “cuenta gotas”, si la presidenta municipal quiere trabajar de manera coordinada con el estado, y darle los resultados que requiere la ciudadanía, tendría que ser de manera total y no para proteger intereses personales de la alcaldesa o a ciertas personas que ya no quieren estar en el cargo.