Lamenta Gabriel Biestro falta de cumplimiento de acuerdos de Claudia Rivera

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en el Congreso de Puebla lamentó que la presidenta municipal capitalina, Claudia Rivera Vivanco, haya incumplido el acuerdo con el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, en materia de seguridad porque esto dejó entrever que podría existir “complicidad” para proteger a los mandos coludidos con la delincuencia.

Asimismo, dijo desconocer si está negativa de Rivera Vivanco para aceptar el nombramiento de Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad Pública en la capital sea una cuestión de soberbia, pero consideró que debe escuchar el reclamo de los ciudadanos ante la falta de resultados de Lourdes Rosales Martínez.

“Se me hace muy raro que ya habiendo acuerdos previos la presidenta municipal hubiese roto o desconocido estos acuerdos, a mí me da mucho que pensar qué cuestiones de complicidad que no permitan que exista ese cambio de mandos”.

Señaló que la ley faculta al mandatario estatal para designar al responsable de la seguridad pública en el municipio en donde se encuentra radicando por lo que no se puede argumentar una violación o intromisión en la autonomía municipal e incluso se buscó primero un acuerdo.