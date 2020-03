Graham Campbell chef escocés visitó México

Por Alejandra Xilotl

Reynosa, Tamaulipas.- -Grupo ISIMA- una universidad comprometida con el desarrollo y con presencia en 32 planteles a nivel nacional, ofreciendo diferentes ofertas educativas.

En 2007 se transforma ampliando su propuesta formativa capacitando a jóvenes en temas turísticos y gastronómicos a través del Instituto de Gastronomía, ISIMA con sede en ese año en Querétaro y Morelia, Michoacán. –hoy en varios planteles del país-.

ISIMA busca destacar y motivar a sus jóvenes estudiantes a través de sueños reales y con reconocidos personajes en el tema gastronómico a nivel mundial y en esta ocasión y de manera muy especial y bajo una cordial invitación al famoso Chef escocés Graham Campbell.

Graham Campbell quería ser chef desde edad. Su primer trabajo como “el más bajo de los bajos” fue en el hotel Caledonian en su ciudad natal Oban – es un municipio de las costas de Escocia- donde progreso a Sous Chef antes de mudarse a Ronchdale para un puesto de restaurante homónimo de Andrew Nutter. “ Había comida finamente presentada: un montón de productos y platos que nunca había visto “, dice Graham. Tuve que hacer una tarta de limón y no tenía idea de cómo hacerlo.

Pasando a Londgride, de Paul Heathcote, trabajó con el jefe de cocina James Holan, anteriormente jefe de cocina en Claridge´s, fue ahí donde se carrera culinaria comenzó. Eso fue una verdadera revelación”, me presentaron muchos alimentos nuevos; nunca había visto foie gras o ravioles de hongos, no tenía idea de que nada de eso existiera, me pusieron en la despensa y me pidieron que hiciera un divertido bouche. No tenía idea de que era eso. A los 3 meses ya era su nuevo chef.

En 2008 decide regresar a Escocia asumiendo el cargo de jefe de cocina en el The Ballachulish House, cerca de Fort William, preparando un pequeño menú para la selecta clientela del restaurante, -tomo todo lo que había aprendido de Heatcote´s y lo hizo suyo- .

Graham Campbell fue galardonado en el 2009 con una Estrella Michelin, -´es un reconocimiento codiciado por restaurantes y chef´s a nivel mundial, creada la Estrella Michelin desde 1926 por los hermanos Edouard y André Michelin, iniciando a través de inspectores anónimos en diferentes restaurantes y en absoluta secrecía-. La Estrella Michelin la recibe en reconocimiento a su comida a la edad de 25 años, convirtiendo en el chef más joven de Escocia.

Graham tiene un estilo muy de él y considera que sigue revolucionando, él dice que usa ingredientes y sabores tradicionales como su base, luego mejora y contrasta a partir de ahí produciendo combinaciones innovadoras y sabrosas. “Tomo ingredientes tradicionales y creo lo inesperado”. Comenta además… “me gusta mantenerlo un poco inusual, mostrarle a los comensales algo diferente”.

Graham Campbell visitó varios plantes de la universidad ISIMA en varios ciudades del País, entre ellos Reynosa, Morelia, Tehuacán, Coatzacoalcos, entre otras… y dijo sentirse contento con visitar por primera vez México.

Cabe señalar que Graham Campbell participó en el reality Show de Netflix THE FINAL TABLE y para la transmisión en México “Todo Mundo a la Mesa y Campbell participó con los 40 mejores del mundo.