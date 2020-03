Trump cancela todos los vuelos procedentes de Europa, excepto del Reino Unido

ABC INTERNACIONAL

“Suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días”.

La medida anunciada por Donald Trump entrará en vigor la medianoche de mañana. Aunque ha tenido que rectificar que la medida no afecta a vuelos de carga. Tampoco a las vuelos entre Estados Unidos y Reino Unido.Trump ha hablado de nuevos focos de infección en el país sembrados por viajeros europeos y ha pedido a sus compatriotas que acaten las recomendaciones sanitarias…”sobre todo, si está enfermo o no se siente bien, quédese en casa” y para que esta medida no repercuta negativamente en la economía, Trump anuncia ayudas como el aplazamiento del pago de impuestos.Por otra parte y después de que un jugador de Utah Jazz, Rudy Gobert haya dado positivo en coronavirus, no habrá más baloncesto NBA.

La liga ha suspendido todos los partidos. El propio Gobert bromeaba sobre el virus, toqueteando todos los micrófonos…Todos los jugadores que hayan estado en contacto con el contagiado serán sometidos a control y entre ellos están los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka o el seleccionador nacional de baloncesto de España, Sergio Scariolo.

Y el actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson han anunciado que han contraído el coronavirus. Ha contado que ambos tenían síntomas parecidos a los de un resfriado y dolores musculares.

We will be suspending all travel from Europe, except the United Kingdom, for the next 30 days. The policy goes into effect Friday at midnight. pic.twitter.com/Yeq1gVCIln

— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2020