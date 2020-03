Tania Rincón entra a Televisa y nos cuenta, en exclusiva, de su proyecto

Quién

Tania Rincón está por iniciar una nueva etapa en su carrera como conductora y platicó con Quién acerca de Guerreros 2020, el proyecto que la llevó a sumarse a las filas de Televisa.

Además de ser mamá, tener un podcast y someterse a un estricto régimen de ejercicio para mantenerse saludable y en forma, Tania se suma ahora al nuevo proyecto de Magda Rodríguez, en el que compartirá créditos con Mauricio Barcelata.

Se trata de un programa de concursos que se transmitirá en canal 5 a las 8 de la noche y en el cual los participantes medirán su fuerza física, resistencia y agilidad a través de retos, un formato inspirado en otros programas similares que se han emitido en países como Japón.

“Todo pasó muy rápido, Magda me invitó a su casa, me platicó el proyecto y de inmediato me dijo que sí, ella tuvo que hablar con sus jefes porque finalmente yo venía de otra empresa, pero todo se dio y ahora estoy muy emocionada porque me parece que es un proyecto de mucho corazón y que puede impulsar a muchas personas a llevar una vida más sana y tener una vida mucho más equilibrada, a cuidar su alimentación”, nos contó Tania sobre el proyecto.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde la conductora compartió la noticia y de inmediato las reacciones aparecieron. Hasta el momento, la publicación suma casi 160 mil ‘me gusta’ y acumula cientos de comentarios deseándole éxito a la presentadora del podcast Ama de casa.

Pero este nuevo programa no es ningún tema que asuste a Tania, pues asegura que cuenta con el apoyo total de su esposo y sus rutinas sólo tendrán que ajustarse a sus nuevas actividades.

“Dani está feliz, me ve que llegó súper emocionada a compartirle y contarle todo lo que hago, así que estoy maravillada de que él sea parte de todo esto porque él es parte fundamental de todo lo que hago y, bueno, el programa va a ir en vivo, a las 8 de la noche, es una hora en la que Patricio ya se durmió y puedo estar más tranquila al respecto y, pues, sí hay cambios, antes podía ir entrenar cómodamente a las 9 de la mañana, ahora voy a las 5:45 y pues sólo es cosa de organizarse”, afirmó Rincón.