El gobierno federal no se ha conducido con solidaridad ni sensibilidad hacia las mujeres, afirma dirigente del partido Movimiento Ciudadano

Hipólito Contreras

No más violencia de género, en Puebla en lo que va del año han asesinado a más de 30 mujeres, el gobierno no se ha conducido con solidaridad ni sensibilidad ante las marchas y protestas de las mujeres, su indiferencia nos duele, afirmó Carolina Velásquez, del partido Movimiento Ciudadano

Tal parece, señaló, que en Puebla se tiene tolerancia a los asesinatos de mujeres, de los feminicidios, es algo que tenemos que acabar, se tienen que trazar nuevas rutas, nos están funcionando las políticas que se aplican.

Puebla, destacó, es primer lugar en feminicidios, es un estado en donde todas las mujeres estamos en peligro, estamos cansadas de salir de nuestras casas y no regresar a ellas, a quién no ha sido amenazada, asaltado, les han dicho piropos que en realidad son agresiones.

Se aplican sistema de seguridad arcaicos, dijo, para este gobierno es más fácil inventar rifas, poner bolardos, poner reemplacamiento, fotomultas, maquillar los golpes no significa que no estén ahí.

Tenemos cifras bastante peligrosas, destacó, se están matando a 10 mujeres diarias en el país de acuerdo con las cifras del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, para el presidente nuestras manifestaciones no dan un cambio en sus convicciones, no provocan un cambio en su actitud, no provocan que se refieran a nosotras con respeto y solidaridad, estamos alejadas.

Señor presidente opacar el 9 de marzo con los cachitos de la rifa del avión presidencial es totalmente una frivolidad, somos más de la población nacional, estamos cansadas de que nos maten, en Movimiento Ciudadanos le decimos a las mujeres que estamos aquí para ayudarlas, para ser su voz y decirle al gobierno y a la sociedad que estamos cansadas, que tenemos que mejorar y cambiar, que estamos cansadas de que nos maten, queremos un México en paz para todos, el silencio, la negación y la indiferencia nos hará infelices, que todas las mujeres y hombres se sumen a decir, no más violencia de género, nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio, expresó.