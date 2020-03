Campesinos de la Resurrección ganaron amparo federal sobre predio de 170 hectáreas, según su asesor legal

Hipólito Contreras

Campesinos de la junta auxiliar de la Resurrección ganaron un amparo federal sobre la posesión de 170 hectáreas que ocupan legalmente des hace muchos años, Adolfo Juárez Camacho, quien se dice propietario, presentó escrituras falsas, informó Rafael Herrera Cruz, asesor legal.

Los campesinos de la Resurrección, precisó, siguen siendo los dueños a pesar de que la Dirección de Catastro municipal le autorizó el pago predial a Juárez Camacho, lo que no debió hacer hasta saber el fallo de la justicia federal.

Incluso, señaló, en el gobierno de Moreno Valle se manejó que el predio sería usado para instalar ahí a la SEP federal.

Denunció que hay gente en el Tribunal de Justicia que están haciendo un trabajo aberrante por dinero al mejor postor, “legalmente ya no pueden robarse esas tierras”, afirmó.

Destacó que el fallo de la justicia federal es inmediato, la sentencia debe ser obedecida, ya tienen una sanción económica y aún así le autorizaron el pago predial de la escritura falsa del notario 5 de Huejotzingo, “pedimos al ayuntamiento de Puebla que ya dé cumplimiento a esta sentencia definitiva del juzgado federal”.

Advirtió que si quieren entrar a la Resurrección no los van a dejar y los van a linchar porque es un robo de las 170 hectáreas, “los campesinos han dicho los vamos a quemar si llegan, vamos a cerrar la autopista, debe acatarse esa sentencia y que hay no molesten a los ciudadanos de la Resurrección, este juicio que inició en el 2014 ha llegado a sus fin a favor de los campesinos, presentamos planos de 1860 y 1890 de los ex ranchos San Pablo Ortega”.

Hay un juicio de amparo el número 971 del 2019 en el tribunal primero del sexto circuito, la justicia federal nos da la razón, esto es un caso resuelto, debe causar ejecución.

Expuso que el domicilio que da el señor Carlos Juárez Camacho que se dice ser el propietario del predio es una casa en ruinas en Momoxpan, es un basurero, “y así se atreven a seguir el juego la dirección de Catastro y el síndico municipal, están confabulados los tres”, expresó.