“DL & Compañía”: doña Lucha tendrá su agencia de colocación a partir del 16 de marzo por Canal 5

Por Mino D’Blanc

-Entrevista con Manunna, uno de los comediantes que participará realizando varios oficios.

A partir del próximo 16 de marzo de 20:30 a 22:30 horas, de lunes a jueves por Canal 5 se transmitirá el divertido programa “DL & Compañía”, protagonizado por Mara Escalante en su papel de Doña Lucha, y producido por el experimentado Eduardo Suárez, para Televisa.

En dicho programa de comedia, el icónico personaje, preocupada por mejorar la condición económica de su gente cercana, se ha dado a la tarea de establecer “DL & Compañía”, una empresa de recursos humanos con la misión de colocar a mexicanos talentosos en trabajos temporales. Sin embargo, por azares del destino, su negocio ha atraído a una clientela muy particular: standuperos, youtubers y comediantes. Ellos deberán echarle ganitas para sacar adelante los distintos oficios que se les encomienden, que van desde albañil hasta paseador de perros. En el camino, brindarán una perspectiva fresca y cargada de buen humor sobre la naturaleza de los trabajos. A través de la experiencia que tengan en el oficio que les toque realizar, sabrán cómo es el día a día de la gente que trabaja en México. El programa tendrá el sketch laboral de la compañía de Doña Lucha junto con sus invitados, así como una rutina en la que cada uno hablará de su experiencia en relación al oficio que le tocó realizar. Los comediantes que participarán son Bárbara Torres, Dalilah Polanco, Marcela Lecuona, Alejandra Rivera “La Jarocha”, Edson Zuñiga “El Norteño”, Hugo Alcántara “El Indio Bryan”, Javier Carranza “El Costeño”, Gon Curiel, “El Jiots” y Manunna.

Platicamos con Manunna, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: ¿Cómo llega este “Doña Lucha & Compañía” a tu vida?

MN: Llega por invitación del productor Lalo Suárez para que sea parte del elenco base. Es bien interesante que se conjuguen comediantes Youtubers, de Standup, comediantes de aquí, de cabecera, de personaje y todo, en este programa que es como un reality show, en el que Doña Lucha abre una agencia de colocación y nos manda a distintos oficios por lo que vivimos la experiencia de mexicanos y mexicanas en sus trabajos y venir a contar una anécdota al programa. Es bien interesante lo que se está haciendo y por qué acepté, porque me encantan los reality shows. Yo soy una persona que hace realitys; no es como tal un reality, pero me encanta vivir la experiencia y luego de ahí, contar la anécdota. Y también poder convivir con mis compañeros a los que quiero y admiro mucho es bien interesante y qué mejor que encabezados por Doña Lucha.

MD’B: ¿En cuántos capítulos participas?

MN: No sé cuántos capítulos tenga el programa, pero hago como 6 o 7 oficios, por lo que salgo en varios.

MD’B: ¿Cuál es el oficio más difícil que te tocó realizar?

MN: Todos hicimos todos los oficios que te imaginas. Los que a mí me tocaron fue ser cajero, tamalero y es bien interesante. No sé qué tan difícil lo vean mis compañeros, pero para mí el más difícil fue montar carpas para fiesta.

MD’B: ¿Es como competencia lo que hacen o ya está escrito el programa en formato comedia?

MN: No es competencia. Lo más importante aquí es hacer comedia, vivir la experiencia y hacer un monólogo con el que la gente entienda qué fue lo que vivimos los comediantes al hacer el oficio. Ahora sí como dice el hashtag del programa: “el chiste es trabajar”.

MD’B: ¿Qué aprende Manu Nna de este programa y qué te llevarías al escenario del mismo?

MN: Lo que aprendo es que todos los mexicanos trabajan un montón. Somos bien trabajadores, hay chambas de todo y a valorar cada uno de los oficios que me tocaron y lo que me llevo al escenario es la experiencia que van a poder ver en el programa cuando lo transmitan.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver este programa?

MN: Lo tienen que ver porque es muy divertido. Se estrena el próximo lunes 16 de marzo a las 20:30 horas por Canal 5. Hay muchos comediantes como Alejandra La Jarocha, Marcela Lecuona, Dalilah Polanco, Bárbara Torres, El Costeño, El Norteño, el Indio Bryan. Va a haber gran diversidad de comediantes y eso es lo más interesante, que hay un gran elenco y va a haber mucha comedia.

MD’B: ¿Qué le puedes aprender a Mara Escalante y al personaje de Doña Lucha?

MN: Los años de experiencia se le notan para hacer comedia, para hacer este personaje bien cimentado y bien establecido. El carisma, que tiene muchísimo, y creo que es lo más importante que le puedo aprender.

MD’B: ¿Algún día veremos a Manunna en un show con Mara Escalante?

MN: Sería un placer. Esperemos que pronto se dé.