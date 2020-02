El presidente López Obrador nos vendió el viejo discurso de la mafia en el poder, afirma panista

Hipólito Contreras

El presidente Andrés López Obrador triunfó en la elección del 2018 por dos factores: el apoyo de la redes sociales y porque estuvo en campaña 18 años, nos vendió el viejo discurso de la mafia en el poder, cuando hizo acuerdos con ellos por debajo del agua para lograr el objetivo porque en dos intentos fracasó, afirmó Jesús Manzano, politólogo y militante del PAN.

Comentó que el hoy presidente entendió que primero tenía que llegar para poder transformar, “el tema es que esa visión siempre se quedó con el discurso de ser oposición, decir que todo está mal, hoy que se sacó la rifa del tigre ya no sabe qué hacer”.

Por eso, comentó, la importancia de los jóvenes porque hoy las decisiones que tomen marcará el futuro y nuestro presente, se tienen que cuestionar tres cosas; pensar, hacer y lograr objetivos.

En las calles, señaló, se oye un solo grito, ni una más, queremos tranquilidad, seguridad, muchos adultos también ya están alzando la voz, no podemos permitir que algo que no es normal sea normal.

“No es normal que me salga a divertir con mis amigos y ya no regrese a casa, los jóvenes están moviendo las bases para que el día de mañana no le pase lo mismo a alguien más, se necesita que las autoridades volteen a ver, es su responsabilidad, para eso fue electa, por eso confiamos que era la mejor propuesto”, expresó.

En su conferencia “La importancia de los jóvenes y la participación ciudadana” afirmó que los jóvenes no sólo son el futuro sino el presente, de acuerdo al INE, en Puebla un millón 258 mil 941 habitantes del estado son mayores de 18 años, representan el 28 por ciento de la población total.