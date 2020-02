Muere actor infantil de la película ‘La Nana Mágica’

Quién

Raphaël Coleman murió el viernes 7 de febrero después de haber ido a correr. Tenía 25 años

Raphaël Coleman, actor infantil que saltó a la fama gracias a su participación en la película La nana mágica (Nanny McPhee) en 2005, falleció este viernes, según dio a conocer su familia a través de las redes sociales.

Aunque su mamá no aclaró el motivo de su fallecimiento, Carsten Jensen, padrastro de Raphaël, confirmó en Facebook que el deceso ocurrió luego de que el actor de 25 años salió a correr.

Jensen aclaró que su hijastro no había presentado problemas de salud anteriormente por lo que su muerte fue sorpresiva para toda la familia.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020