Christopher Von Uckermann revela detalles del reencuentro de RBD

Después de más de 10 años de no verse, la ex agrupación sorprendió a sus fans con la esperada reunión.

A principios de este 2020, los integrantes de la ex agrupación musical RBD sorprendieron con la foto de un íntimo reencuentro, luego de no verse desde hace 12 años. Ante la foto que circuló en redes sociales, surgieron muchos rumores sobre un regreso a los escenarios, algo que hasta ahora se encuentra descartado pero, ¿En dónde se reunieron? ¿Quién tuvo la idea? ¿Qué hicieron ese día?

En entrevista para el programa de radio de Yordi Rosado, Christopher Von Uckermann, quien interpretaba a “Diego Bustamante” en la famosa telenovela Rebelde, reveló varios detalles -hasta ahora desconocidos- del tan esperado reencuentro entre Anahí, Christián Chávez, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni y él.

Hoy en cabina nos visito mi querido @christopheruck y platicamos de todo un poco, de su nuevo sencillo #SutilUniverso, de la segunda temporada de @Dia6lero y de un fenómeno que marcó su vida #RBD.

Aquí toda la entrevista pic.twitter.com/1Kxaj0R2et — Yordi Rosado (@YordiRosado) January 25, 2020

“La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber reencuentro, no, no queríamos como ese ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos es momento de vernos. De hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo: ‘véngase, vamos a cenar, vamos a platicar’. Entonces dijimos: ‘vamos a cotorrear como cuates, sin expectativa alguna’”, dijo el actor.

Según Von Uckermann fue una cena muy emocional en que platicaron mucho y pudieron conocer un poco más de sus excompañeros de trabajo, pero desde otra perspectiva, ya que ahora, todos tienen una vida completamente diferente a la que llevaban cuando eran todo un fenómeno en el plano musical.

“Todos hemos crecido, hemos evolucionado. Fue algo muy bonito, incluso, yo lo mencioné en la cena, creo que la vida nos juntó por algo, en algo tan grande”

La invitación únicamente contempló a los seis exintegrantes del grupo, así que tanto Pedro Damián, quien fue el productor de RBD, como otros actores que formaron parte del éxito en televisión no estuvieron invitados a la reunión.

“No lo supe, nada más supe cuando vi publicadas las fotos y me pareció increíble, dije: ‘qué maravilla’ porque compartieron cosas tan padres que qué bueno que se pueden reunir entre ellos nada más y hablar entre ellos y conectarse nuevamente”, dijo el productor en una transmisión que se realizó a través de Periscope.