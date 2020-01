Confía Celis Aguirre que el IEE avale su constitución como partido político 

Jorge Barrientos.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido en creación de Antorcha Campesina, Juan Manuel Célis Aguirre, hizo un exhorto al recién nombrado consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) Ángel García Onofre, que en caso de que se les niegue el registro como partido político “se va echar el pleito” con los 40 mil simpatizantes de la organización.

Asimismo, comentó que ellos cumplieron en tiempo y forma con 23 asambleas, donde se afiliaron 16 mil 649 ciudadanos de 176 municipios, así como 24 mil ciudadanos de manera externa, dando un total de 40 mil 649 personas adheridas a este instituto político.

“Pero si le da la razón a la mujer el IEE tiene que tener mucha conciencia que nosotros no nos vamos a dejar, entonces, con nosotros se va echar el pleito porque no vamos aceptar. No sé si a ustedes les quede claro pero me parece de risa loca decir que porque ella no quiere que nos convirtamos en partido no nos vamos a convertir, eso es absurdo”.

Célis Aguirre adelantó que esperarán los 60 días que tiene como plazo el órgano electoral para resolver su proceso de transformación en partido político pero reiteró que legalmente no hay excusas para negar su registro y que puedan co Aseguró que la conformación de su partido, lleva como sustento ya varios argumentos legales.

“Si se hubiera cometido alguna ilegalidad desde hace tiempo el IEE ya nos hubiera suspendido todo el proceso”, aseguró.

Añadió que para que ellos pudieran hacer este registro, realizaron varias acciones legales, entre ellas cambiar el nombre de “Podemos Puebla” a “Movimiento Antorchista Poblano”, y la presentación de una asociación civil, del mismo nombre, aseguró que todas esas acciones se realizaron conforme a la ley. mpetir en la elección 2021.