Arranca entrega 62 de los Grammy con último adiós a Kobe Bryant

En esta edición número 62 de los Premios Grammy que reconocen a lo mejor de la música del año el homenaje al basquetbolista Kobe Bryant, fallecido esta tarde, no podía faltar.

La cantante Alicia Keys fue la encargada de enunciar un discurso dedicado a Bryant apenas iniciada la ceremonia.

“Para ser honesta todos nos sentimos muy triste porque hoy, Los Ángeles, Estados Unidos y todo el mundo perdió un héroe, en este momento, Kobe y su hija están en nuestro espíritu, en nuestro corazón y me gustaría pedirles que los abracemos en nuestro interior, nunca imaginamos que tuviéramos que empezar así el programa así que pensamos en algo que pudiera definir como nos sentimos en este momento”, dijo la presentadora de la edición antes de cantar a capela acompañada por Boyz II Men.

El exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, perdió la vida esta mañana a los 41 años de edad, en un accidente de helicóptero en Calabasas mientras viajaba con otras tres personas reportó el portal de noticias TMZ.

Kobe viajaba con al menos otras 3 personas en su helicóptero, entre ellos su hija de 13 años, cuando la aeronave se cayó y se produjo un incendio. El personal de emergencia respondió, pero nadie a bordo sobrevivió.

“Vamos a pasar una noche alegre, vamos a cantar y vamos a sanar en este momento”, dijo la presentadora antes de dar la bienvenida al escenario a Blake Shelton y Gwen Stefany, quienes interpretaron el tema “Nobody But You”.

