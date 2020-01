“Un violador en tu camino” en Houston Texas

Carlos Javier Jarquín

Las crisis que está viviendo la humanidad son innumerables entre ellas destacan: Guerras provocadas sin sentido por políticos codiciosos que se la ingenian de mil maneras para incomodar a la ciudadanía en general. Pobreza; causada por las máximas autoridades del país, en lo único que sobresalen con mayor relevancia es en corrupción, no diseñan las idóneas estrategias para generar fuentes de empleos, mientras ellos ganan un salario de suma exagerada, muchos niños mueren de hambre por qué a sus padres no les alcanza vivir con su minúsculo salario. Mientras los políticos están invirtiendo en armamentos de guerra de última generación, el Planeta Tierra muere porque no hay dinero para salvar nuestra respiración…

Otra de las tantas crisis que vivimos en abundancia es mirar como millones de niños están creciendo en un hogar donde desconocen la presencia del cariño y amor paterno. Si hay un culpable ¿Quién es? -No me corresponde dar esa respuesta-, lo que si puedo asegurar es que la responsabilidad es mutuamente, así como bilateralmente gozaron del placer corporal con ilimitada pasión, también deben hacerlo en responsabilidad. No es justo traer a este mundo a un inocente bebé donde no conozca el aprecio de sus progenitores, si no vas hacer responsable en cumplir dignamente con tus obligaciones tal como deben ser, no andes haciendo acciones que más tarde te lamentarás.

Una de las más terribles crisis que va en aumento gigante es el femicidio. ¿Qué es femicidio? “Es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida”. Diariamente hay mujeres asesinadas en la mayoría por su pareja o expareja, ningún ser humano es propiedad de nadie, no creas que porque estás conviviendo con otra persona ella tiene autoridad sobre ti, tu eres libre y tienes el derecho absoluto de hablar con quién lo desees, y vestirte como más te agrade. Si tu pareja no te permite vivir tal como a ti te gusta, lo ideal que debes hacer es alejarte, al lado de esa persona tu vida no tiene coherencia.

Comunicado de prensa “El violador eres tú”

El Colectivo Feminista Colibrí de Houston, liderado por la activista, consejera, escritora y poeta Miriam Damaris Maldonado, los invita cordialmente al evento, -Un violador en tu camino– dicho evento se realizará este 25 de enero a las 10: AM., en las inmediaciones de Houston City Hall, con el objetivo de: “levantar la voz en contra del feminicidio, la violencia de género, el abuso sexual, el tráfico humano y la impunidad, utilizando como medio la canción y coreografía El violador eres tú”.

El comunicado de prensa dice: La coreografía El violador eres tú, es un grito que ha tenido resonancia internacional para demandar a las autoridades y a los gobiernos a elaborar políticas adecuadas de prevención que frenen la despampanante incidencia de feminicidios y para que cese la impunidad. El movimiento El violador eres tú, nace en Chile por el Colectivo Feminista Las Tesis- quienes crearon una canción y un baile basado en las palabras de la antropóloga y feminista Rita Laura Segato (n.1951), y en tesis doctorales que abordan los temas de la violencia de género, la desigualdad laboral y la impunidad en casos de asesinatos de género.

Maldonado explica sobre Un violador en tu camino: Un violador en tu camino, es un esfuerzo para visibilizar la gravedad del fenómeno y profundizar sobre los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos no solo en nuestra región, sino además en los países originarios de donde provenimos la mayoría de los hispanos y caribeños que hemos hecho de Houston nuestra casa. Houston es además, la ciudad con mayor tráfico sexual, por lo que: ¡Houston, tenemos un problema, Houston, éste es tu problema!.