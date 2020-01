Leyendas de terror mexicanas para contarle a tus conocidos

Freim

¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado leyendas de terror cortas o historias de terror cortas contadas por nuestros abuelitos y familiares en alguna comida o reunión?, muchas de ellas sin duda son espectaculares. Es por eso que en esta ocasión les traemos algunas leyendas mexicanas cortas que seguro les van a enchinar la piel, ideales para contarlas en esas reuniones o en las festividades de Halloween y Día de muertos. Nada como una buena historia de terror, esas que a todos nos sacaban un susto de pequeños y nos quitaban el sueño por noche. Estas son algunas leyendas de terror mexicanas que tal vez no conocías, y de las cuales no sabías la historia completa.