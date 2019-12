Ayuntamiento de Amozoc sigue sin pagarles aguinaldo a policías municipales

Sadit González

Luego de que los elementos de seguridad del municipio de #Amozoc se manifestaran por el adeudo de dos quincenas, el comisario de seguridad Pública, Javier Castillo Moreno, aseguró que quedaron liquidados los pagos pendientes.

Sin embargo la nómina de diciembre así como los aguinaldos siguen y seguirán pendientes, no solo para la corporación policíaca municipal sino también para el personal de apoyo de las distintas áreas de las direcciones y regidurías, tal es el caso de servicio de limpia o alumbrado público que seguirán laborando es este periodo pero que aún no reciben pago por sus servicios.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo el sector privado deberá recibirlo antes del 20 de diciembre, mientras que el sector público antes del 15 de noviembre.

Fuentes cercanas a este medio no han informado que el H. Ayuntamiento De Amozoc 2018 – 2021 no tiene intenciones de realizar el pago del aguinaldo supuestamente por no tener recursos y es por ello que adelantaron algunos días sus vacaciones, aseguran que al terminar el periodo vacacional muchos llegarán con la sorpresa de que ya no laboran en el ayuntamiento.

El pago a los policías obedece al temor de que realicen otro paro de labores en pleno periodo vacacional, los 105 elementos registrados seguirán laborando sin embargo les será complicado realizar las labores de patrullaje ya que no cuentan o contarán con suministros para el combustible.