Aumentó 2.7% el valor de producción de las empresas constructoras en mayo de 2026, en términos reales y a tasa mensual

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La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) proporciona los principales indicadores de coyuntura sobre la actividad económica de las empresas constructoras en el país.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En mayo de 2026 y con datos desestacionalizados, el valor de producción del sector Construcción incrementó, en términos reales, 2.7 % a tasa mensual y 7.5 % a tasa anual.

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