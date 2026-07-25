Aumentó 2.7% el valor de producción de las empresas constructoras en mayo de 2026, en términos reales y a tasa mensual

Staff/RG
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) proporciona los principales indicadores de coyuntura sobre la actividad económica de las empresas constructoras en el país.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
En mayo de 2026 y con datos desestacionalizados, el valor de producción del sector Construcción incrementó, en términos reales, 2.7 % a tasa mensual y 7.5 % a tasa anual.
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