Sumó 61.9 millones de personas la población económicamente activa en junio de 2026: 48 mil personas más que en junio de 2025

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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano. Esta ofrece datos mensuales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

En junio de 2026, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 58.8 por ciento. Para junio de 2025, fue de 59.8 por ciento.

La tasa de desocupación se situó en 2.9 por ciento. En el mismo mes de 2025, fue de 2.7 por ciento.

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