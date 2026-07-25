En junio de 2026, 59.8% de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas de interés consideró inseguro vivir en su ciudad

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65.6 % de las mujeres y 52.6 % de los hombres manifestaron que era inseguro vivir en su ciudad.

Las áreas urbanas de interés con mayor incremento en la percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2026 fueron San Pedro Garza García, que pasó de 4.4 a 10.6 %; Los Mochis, de 21.1 a 31.2 %; y Apodaca, de 26.1 a 33.4 por ciento.

70.3 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 63.4 %, en las calles.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que corresponden al segundo trimestre de 2026. Esta encuesta se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país. Su propósito es informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

I. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PÚBLICA

En junio de 2026, 59.8 % de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en marzo de 2026 (61.5) y en comparación con junio de 2025 (63.2). En esta edición de la ENSU, 18 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2026: 12 con reducciones y seis con incrementos.

ENSU2026_07_CP