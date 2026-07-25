Valle de Catrinas 2026 abre convocatoria; checa los detalles para ser parte

Staff/RG

Con el objetivo de fortalecer una de las tradiciones culturales más emblemáticas de Atlixco, la presidenta e Atlixco Ariadna Ayala invita a artistas, artesanos y colectivos creativos del municipio a participar en la convocatoria para el diseño y elaboración de las Catrinas Monumentales que formarán parte del Valle de Catrinas 2026, una expresión artística que se ha convertido en orgullo de las y los atlixquenses y en un referente nacional durante la temporada de Día de Muertos.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que radiquen en Atlixco, quienes podrán participar de manera individual o grupal con una sola propuesta. Para esta edición, la temática será “Dioses prehispánicos”. Se seleccionarán hasta 15 proyectos para formar parte de la exposición.

El proceso de selección se desarrollará en dos etapas. La primera consistirá en la entrega del concepto artístico y el boceto, cuyas propuestas podrán presentarse del 27 al 31 de julio de 2026 en la Dirección de Turismo de Atlixco. Posteriormente, los 25 mejores proyectos avanzarán a una segunda fase, en la que deberán presentar una maqueta a escala para evaluar la viabilidad técnica y el acabado final de la obra.

Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo económico de 20 mil pesos para la ejecución integral de su diseño, además del esqueleto de cartonería elaborado por el Ayuntamiento.