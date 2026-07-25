Las negociaciones comerciales en Norteamérica señalan un entorno de mayor fricción: informe Marsh

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Ahora que el acuerdo comercial de América del Norte entró en una revisión formal, Marsh (NYSE: MRSH), líder mundial en riesgos, reaseguros y capital, recursos humanos e inversiones, así como en consultoría de gestión, esboza tres caminos plausibles en un nuevo informe y afirma que las empresas deben prepararse para un entorno comercial con mayor fricción, sea cual sea el escenario.

El informe, titulado El comercio norteamericano bajo revisión, describe tres resultados posibles de la revisión: una prórroga trilateral en la que Estados Unidos, Canadá y México acuerden revisiones y concesiones; el mantenimiento del marco actual, acompañado de acuerdos paralelos bilaterales o específicos por sector; o la rescisión por parte de Estados Unidos y un cambio hacia acuerdos bilaterales independientes. Cada escenario conlleva implicaciones distintas en materia de aranceles, reglas de origen, armonización regulatoria y cadenas de suministro transfronterizas.

Si bien una prórroga trilateral negociada podría ofrecer la mayor continuidad, también requeriría concesiones sustanciales por parte de Canadá y México, y podría dejar a sectores clave como el automotriz, el del acero, el del aluminio y el de los minerales críticos sujetos a nuevas condiciones. El resultado de “no renovación, acuerdos paralelos acordados” preservaría el texto central del tratado comercial norteamericano, pero aumentaría la complejidad de las transacciones, ya que los gobiernos buscarían acuerdos específicos sobre temas críticos como el contenido automotriz, la energía y la evaluación de inversiones. El escenario de terminación plantea el mayor riesgo de perturbación inmediata y duradera, ya que cualquier nuevo acuerdo bilateral probablemente se establecería a nivel ejecutivo en lugar de legislativo, lo que permitiría cambios de política persistentes y rápidos con el paso del tiempo.

En todos los escenarios, Marsh prevé que el aumento de la incertidumbre política afecte las cargas de cumplimiento y eleve la complejidad operativa relacionada con el comercio para las empresas multinacionales.

Al comentar sobre el análisis, Christopher Coppock, jefe de Análisis de Riesgos Geopolíticos y Económicos, dijo: “Los líderes empresariales deben asumir que una mayor fricción política es la nueva norma a medida que avanza la revisión de los acuerdos comerciales, tanto aquí en Norteamérica como en todo el mundo, y deben desarrollar resiliencia desde ahora. Esto implica someter a pruebas de estrés las cadenas de suministro ante impactos arancelarios y no arancelarios, aclarar la distribución de riesgos contractuales con proveedores y clientes, comprender las estructuras de propiedad y asegurarse de que los equipos de cumplimiento comercial estén preparados para responder rápidamente a los cambios en las normas. Cuanto antes actúen las organizaciones, más opciones podrán conservar”.

Acerca de Marsh

Marsh (NYSE: MRSH) es el líder global en riesgos, reaseguros, capital, personas, inversiones y consultoría de gestión, asesorando a clientes en 130 países. Con ingresos anuales superiores a $24 billones de dólares y más de 90,000 colaboradores, Marsh ayuda a generar la confianza para prosperar a través del poder de la perspectiva. Para más información, visite corporate.marsh.com , o síguenos en LinkedIn y X.