Mujeres emprendedoras encuentran en la economía de creadores una alternativa al venture capital

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Mientras solo el 4.5% de la inversión de venture capital en México llega a mujeres, ellas ya representan el 47% de los infoproductores de Hotmart en América Latina

Aunque las mujeres ganan cada vez más espacio en el ecosistema emprendedor latinoamericano, el acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales barreras para hacer crecer sus negocios. En México, apenas el 4.5% de la inversión de venture capital se destina a empresas lideradas por mujeres, de acuerdo con el estudio Endeavor: Women in Entrepreneurship de Endeavor. El dato refleja una brecha persistente: mientras la participación femenina en el emprendimiento sigue creciendo, el acceso al capital continúa siendo limitado.

Frente a este escenario, la economía digital está abriendo una ruta alternativa. En lugar de depender de inversionistas, cada vez más emprendedoras están monetizando conocimiento, experiencia profesional y audiencias digitales para construir negocios escalables basados en contenido, educación y servicios en línea.

En contraste, la economía de los creadores muestra señales de mayor inclusión. Según el informe “Economía de Creadores en América Latina Hispanohablante: El Mercado y las Oportunidades para los Productores de Contenido”, las mujeres representan el 47% de los productores activos de Hotmart en América Latina, una proporción muy superior al promedio regional de emprendimiento femenino, que alcanza el 27%, según BBVA Spark.

Para especialistas del sector, este crecimiento responde a un cambio estructural en la forma de emprender. Mientras los modelos tradicionales suelen requerir acceso a crédito, inversión o redes de contacto, la economía de creadores permite lanzar productos digitales con menores barreras de entrada, apoyándose principalmente en el conocimiento y la capacidad de generar valor para una audiencia específica.

“La economía de creadores opera con reglas distintas a las del ecosistema de inversión. El punto de entrada no es el acceso a capital externo, sino el conocimiento. Eso ha permitido que las mujeres participen y construyan negocios en condiciones que el mercado convencional no ha generado para ellas”, señaló Marisol Pérez Chow, Customer Success & Partnerships Director de Hotmart Latinoamérica.

La participación femenina también se refleja en la demanda. En América Latina, las mujeres representan el 60% de los compradores de la plataforma, con mayor presencia en categorías como emprendimiento digital, salud y desarrollo personal.

El crecimiento de este ecosistema también se observa en los indicadores del sector. En 2025, Hotmart registró 250 mil productores activos a nivel global. En América Latina, la plataforma acumula más de 8.7 millones de compradores.

Las perspectivas de expansión son igualmente significativas. El estudio Grand View Research estima que el mercado de la economía de creadores en la región crecerá de 10.8 mil millones de dólares en 2024 a 98 mil millones en 2033, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta del 27.8%, superior al promedio global de 23.3%.

Entre los casos destacados de la plataforma se encuentran Laura Zabala, una de las líderes globales del emprendimiento digital en Hotmart; Catalina Cuéllar, que ha superado el millón de dólares en ventas distribuidas en 90 países; y Flor Schauman, cuyos lanzamientos acumulan más de 300 mil dólares en ingresos.

“Los datos muestran que las mujeres ya ocupan un papel relevante tanto como creadoras como consumidoras dentro de la economía digital. Este entorno está ayudando a cerrar brechas que los mecanismos tradicionales de financiamiento aún no han logrado resolver”, agregó Pérez Chow.

Sobre Hotmart

Hotmart ofrece soluciones para quienes quieren crear, vender y escalar sus negocios digitales y físicos a partir de la producción de contenidos. La empresa actúa en la Creator Economy y cuenta con más de 250 mil emprendedores digitales activos en el mundo y 1.6 mil empleados en siete países, incluyendo su sede en Ámsterdam, Holanda, así como unidades en América del Norte, América del Sur y Europa. Para saber más, visita hotmart.com.