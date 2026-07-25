Al costado de una iglesia, ejecutaron a un hombre en Izúcar de Matamoros

Desde Puebla

Un abogado fue ejecutado a balazos por solitario sujeto en Izúcar de Matamoros, mixteca poblana.

El ataque ocurrió sobre la calle Corregidora, a un costado de la iglesia de Santiago Apóstol.

El occiso fue identificado como Roger N, 40 a 45 años de edad, abogado, originario de Tepeojuma.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre se le acercó y le disparó a quemarropa a Roger cuando entregaba una manda, para después darse a la fuga.

Trascendió que Roger N. colaboraba en la Casa del Migrante.

De manera extraoficial, se habla de una persona detenida por estos hechos; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.