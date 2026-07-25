Noches poblanas y la Muestra Nacional de Danzón en Puebla capital 

Desde Puebla

Puebla, Pue., 25 de julio de 2026.- Un fin de semana con varios eventos de danza en Puebla capital.

Inicia este sábado a las 11:00 h en el Teatro de la Ciudad con la Muestra Nacional de Danzón, evento que reunirá a más de 20 grupos provenientes de distintos estados del país. Te esperamos, la entrada es libre.

Más tarde el Museo Amparo te espera con el Ciclo de Cine de los Ganadores del Oso de Berlín, la cita es a las 17:00 h, la entrada es libre. El patio del Palacio Municipal se viste de fiesta: a las 18:00 h llegan las “Noches Poblanas” con danzas folclóricas. Y a las 20:00 h, “Lunadas en Palacio”, un gran concierto con el cantautor Javier Díaz. Entrada libre

Si buscas pasar una velada más romántica, lánzate al Parque Sendela para “Estrella entre Velas” con Majestic Sounds, a las 19:00 h, y disfruta de una noche mágica.

El domingo a las 13:00 h, el Museo Amparo tiene cuentacuentos gratis para los más peques.

Y para cerrar, el Auditorio del CCU recibe la magia de la Guelaguetza con la Compañía de Danza Folclórica “La Chancla”. Boletos en taquilla. En Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 siempre hay algo que hacer.