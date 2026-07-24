En junio de 2026, el IMOAM estima una disminución de la actividad manufacturera de 0.8% respecto a junio de 2025

Staff/RG
En junio de 2026, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) tiene un valor de 107.1 puntos, como cálculo anticipado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del sector manufacturero. Este nivel corresponde a una variación estimada anual de -0.8 por ciento. En el cuadro 1 se presentan los intervalos de confianza de ambas estimaciones.
A continuación, se observan los resultados del cálculo del IMOAM. La gráfica 1 muestra el IMOAM junto con los valores del IMAI correspondientes al sector manufacturero.
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